В мажилисе презентовали законопроект, направленный на лицензирование майнинга

В четверг в мажилисе презентовали проект закона «О цифровых активах в РК» и сопутствующие ему поправки. Документы направлены на лицензирование майнинговой деятельности и предоставление легальным предпринимателям квоты на потребление электроэнергии.

«Индустрия легальной добычи криптовалюты является емкой инвестиционной отраслью для Казахстана и при адекватном правовом регулировании может обеспечивать дополнительные налоговые поступления, способствовать развитию отечественной IT-отрасли», - считает депутат мажилиса Екатерина Смышляева.

При этом, по ее словам, по действующему законодательству оборот необеспеченных цифровых активов (криптовалюты) в Казахстан запрещен. Все операции с криптовалютами, включая майнинг и работу криптобирж, в рамках пилотного проекта проводятся только Международным финансовым центром. Однако и эта деятельность пока не урегулирована нормами конституционного закона «О Международном финансовом центре «Астана». Также в действующем законодательстве не урегулированы механизм реализации «добытой» майнерами криптовалюты и роль в этом Казахстанских поставщиков финансовых услуг, оборот обеспеченных цифровых активов и порядок их производства и установления имущественных прав на них.

«Разрабатываемый законопроект решает ряд проблемных вопросов. В части регулирования производства необеспеченных цифровых активов (майнинг): вводятся понятия в сфере цифрового майнинга, вводится лицензирование майнинговой деятельности, определяются критерии для лиц, осуществляющих деятельность по цифровому майнингу в правовом поле МФЦА. Кроме того, вводится понятие “энергетической квоты” для легальных майнеров», - пояснила депутат.

Наряду с этим вносятся изменения в сопутствующие отраслевые законы, в том числе в налоговое законодательство в части налогообложения цифрового майнинга. Например, в части регулирования оборота необеспеченных и обеспеченных цифровых активов на территории Казахстана депутаты предлагают отсылочные нормы на особый порядок регулирования, включая выпуск и обмен криптовалюты. Также определяется порядок взаимодействия майнинговых компаний с МФЦА на этапе конвертации криптовалюты, закрепляются виды обеспеченных цифровых активов и определяется порядок их оборота.

Необходимость разработки законопроекта депутаты объяснили отсутствием четкого регулирования деятельности производителей криптовалют, что привело к бесконтрольному развитию данной энергозатратной отрасли. В частности, отметила Смышляева, по действующему законодательству порядок уведомления о начале деятельности в сфере цифрового майнинга является добровольным и регулируется приказом министра цифрового развития. Однако на сегодня в реестре госоргана добровольно зарегистрироваласть только треть майнинговых компаний. Вместе с тем бесконтрольное использование электрической энергии «серыми» майнерами привело к ее дефициту, что в настоящее время представляет угрозу для энергетической безопасности страны.