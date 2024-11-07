Модернизацию спорткомплекса «Казахстан» завершат в 2026 году – Касымбек

Сроки модернизации спорткомплекса «Казахстан» в Астане, который был признан аварийным еще в 2020 году, перенесли с 2024 на 2026 год. Как заявил в четверг в ходе встречи с населением аким города Женис Касымбек, действующий договор ГЧП расторгли в судебном порядке, теперь ищут нового инвестора.

«Я считаю, что модель (модернизации – В.) была неудачно выбрана. И мы в прошлом году в судебном порядке расторгли свои договорные отношения (с инвестором – В.). Через суд мы вернули объект», - сказал Касымбек.

По его словам, сейчас власти города определяют новую компанию, которая продолжит модернизацию спорткомплекса в следующем году.

«Для себя ставлю задачу в ближайшие полтора года проект завершить. И, как вы говорите, бассейн, ледовый каток будет на этой площадке достроен. Это будет нормальное, современное здание», - пообещал аким.

Он добавил, что весной также начнется реконструкция футбольного стадиона имени Мунайтпасова.

«Поэтому эти два объекта, которые исторически в городе были, будут в ближайшие полтора года достроены и введены в эксплуатацию», - заключил Касымбек.

Напомним, спорткоплекс «Казахстан» был признан аварийным, в 2021 году началась его масштабная модернизация. Занимавший тогда пост акима города Алтай Кульгинов обещал, что здание полностью восстановят в соответствии с новыми требованиями и потребностями. Власти города говорили, что модернизация завершится в 2024 году.

В сентябре 2023 года уже новый глава города Женис Касымбек заявил, что инвестор не смог в полной мере провести работу. Поэтому акимат рассматривает «дополнительные источники финансирования».

Что касается футбольного стадиона, 9 сентября этого года на запрос «Власти» в управлении строительства столицы сообщили, что снос исторического стадиона имени Кажымукана Мунайтпасова начнут в ноябре.