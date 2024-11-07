В Алматы пройдет фотовыставка «Beyond the Silence»

С 15 ноября по 8 декабря 2024 года в алматинском пространстве «Egin space» пройдет фотовыставка «Beyond the Silence» («За гранью тишины»). Проект организован международным фотоагентством Magnum Photos в партнерстве с фестивалем Odesa Photo Days (Украина) при поддержке фондов «Открытое общество» и Украинского института.

Проект направлен на изучение взаимосвязи между пятью странами - Украиной, Казахстаном, Мексикой, Нигерией и Мьянмой - путем налаживания диалога между фотографами и демонстрации их историй, опыта и размышлений об общих проблемах.

В проекте приняли участие фотографы из пяти стран. В Казахстане будет представлена часть глобального проекта с участниками из Казахстана, Нигерии, Украины, а также двух фотографов-членов Magnum Photos. Ядыкар Ибраимов представляет Казахстан, Михайло Палинчак и Ира Лупу – Украина, Фаваз Ойеджи (Fawaz Oyedeji) – Нигерия, Ньюша Таваколиан (Newsha Tavakolian) – Иран, Magnum Photos, Томас Дворжак (Thomas Dworzak) – Германия, Magnum Photos.

В Казахстане фотографы сосредоточились на концепции «Территория», исследуя идеи территориальной целостности, политических границ и идентичности. В Нигерии, где насилие уже давно стало частью жизни общества, задача состояла в том, чтобы сделать снимки, передающие понятия борьбы и адаптации. Обе эти концепции рассматриваются в перспективе на примере Украины, где война заставляет задуматься о тех же идеях.

Над своими проектами фотографы работали в течение 4-х месяцев, исследованные темы касаются территории и борьбы/адаптации. Обе эти концепции рассматриваются в перспективе на примере Украины. Полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году выявило глобальные связи между странами и континентами, подчеркнув степень их взаимозависимости. События, происходящие за тысячи километров от нас, кажутся гораздо ближе из-за их далеко идущего воздействия. Несмотря на то что боевые действия ведутся всего в двух странах, война в Украине имеет очевидное глобальное влияние.

Время работы выставки: в будние дни c 12.00 до 20.00, выходные с 12.00 до 17.00 Вход свободный.