Акимат Астаны не планирует ремонтировать фасады домов за счет бюджета

В бюджете акимата Астаны на 2024-2025 годы не заложены средства на ремонт фасадов. И если люди хотят сделать ремонт, государство может предоставить им беспроцентные кредиты, которые нужно будет выплачивать в течение 20 лет. Об этом в четверг в ходе встречи с населением заявил аким Астаны Женис Касымбек.

«В бюджете ни этого, ни следующего года (не заложены средства на ремонт фасадов - В.). Мы не планируем за счет средств местного бюджета ремонты фасадов», - заявил Касымбек.

При этом аким понимает, что ремонт фасадов пятиэтажных домов в столице проводился около 15 лет назад. Но варианты, которые он смог предложить жильцам - ремонтировать за свой счет через КСК или ОСИ, либо взять бюджетный кредит и выплачивать его на протяжении 15-20 лет.

«Есть специальная организация, которая предоставит вам бюджетные деньги, но на возвратной основе, вы должны будете вернуть эти деньги в течение 15-20 лет. Стоимость денег с учетом инфляции будет другая. Это льготный кредит, без процентов. Можем предоставить бюджетный кредит, но бесплатно никто этого делать не будет. Мы вам дадим деньги, вы нам будете возвращать в течение 20 лет», - подчеркнул аким города.

Касымбек отметил, что в городе «огромное количество жилых комплексов» и акимат не может за счет бюджета все их восстанавливать.