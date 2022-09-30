В пятницу на встрече с общественностью Абайской области глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил обновить генеральный план развития Семея с учетом его нового статуса. Также он считает, что регион обладает большими возможностями для развития культурно-познавательного туризма, но нужно решить проблемы с инфраструктурой и коммунальными сетями.

«Регион обладает большими возможностями для развития культурно-познавательного туризма. Например, для Казахстана как крупнейшей страны, не имеющей выхода к морю, символическим является тот факт, что на нашей территории находится полюс континентальности Земли. В Абайской области, в урочище Жидебай, рядом с Домом-музеем великого Абая расположен памятный знак “Центр Евразийского континента”. Уверен, это сакральное для нашего народа место и подобный географический феномен станут притягательными не только для внутренних, но и зарубежных туристов», - выразил мнение Токаев.

По его словам, как один из исторических центров страны Семей должен стать образцом бережного отношения к богатому культурному достоянию, и одним из ключевых условий усиления туристического потенциала региона является развитие инфраструктуры.

«В первую очередь необходимо решить вопрос с дорогами. Следует обеспечить беспрепятственный и комфортный доступ к точкам притяжения туристов. Нужно также решить проблемы культурных объектов, связанные с коммунальными сетями. Особое внимание следует уделить благоустройству набережной реки Иртыш. Требуется обновить генеральный план развития города Семей, учитывая его новый статус», - поручил Токаев.

При этом глава государства отметил, что в развитии регионов должно участвовать не только государство, но и представители бизнеса. В этой связи он пригласил бизнесменов «вместе благоустраивать Абайскую область».