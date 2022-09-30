Россия объявила об аннексии четырех областей Украины

Главы оккупационных администраций и президент России Владимир Путин подписали документы о вхождении в состав РФ самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР», а также оккупированных Херсонской и Запорожской областей, сообщает «Медуза».

«Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Уверен, что это решение будет поддержано, потому что это воля миллионов людей», - заявил Путин.

До подписания документов он выступил с речью, в которой обвинил Запад в попытке развалить Россию после распада СССР, «но она устояла», а также в расширении НАТО на восток. Также он потребовал от украинских властей прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.

«Мы к этому готовы», - заявил Путин.

22 февраля, за два дня до начала войны, Россия признала независимость самопровозглашенных «Донецкой Народной Республики» и «Луганской Народной Республики». С 23 по 27 сентября в «ДНР» и «ЛНР», а также на территориях Запорожской и Херсонской областей, оккупированных российскими военными, прошли так называемые референдумы о присоединении к России. По данным местных избиркомов, в «ДНР» за якобы проголосовали 99,23% жителей, в «ЛНР» — 98%, в Херсонской области — 87%, в Запорожской области — 93%.