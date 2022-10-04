На трассе Астана – Бурабай работают всего шесть камер
Увеличить количество камер на дорогах Казахстана поручил Смаилов
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Расширять сеть видеокамер, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения, поручил во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

«В сфере безопасности дорожного движения не в полной мере используются видеокамеры и другие технические средства контроля. На автодорогах республиканского значения системы видеонаблюдения имеются только в Акмолинской области. Акиматам регионов нужно принять дополнительные меры по созданию безопасной дорожной инфраструктуры. Необходимо расширять сети камер фиксации нарушений», - поручил Смаилов.

По данным министра внутренних дел Марата Ахметжанова, на сегодняшний день в Казахстане функционирует 17 041 автоматическая камера фиксации нарушений ПДД. Ими фиксируются 50% всех нарушений, а в Астане и Шымкенте этот показатель превышает 70%. Однако, подчеркнул министр, в масштабах страны их «крайне недостаточно». В частности, в Северо-Казахстанской области имеется всего 43 камеры фиксации, в Павлодарской – 58, в Кызылординской – 65, в Мангистауской – 70, в Акмолинской – 82, в Западно-Казахстанской – 94, в Туркестанской – 100.
На платных участках дорог установлено 106 камер, однако, например, на трасе Астана – Бурабай скоростной режим фиксируют только шесть камер.

Эффективным решением снижения аварийности также, по словам главы МВД, является использование патрульных автомобилей с автоматическими радарами и камерами. Сейчас имеется всего 60 таких машин. В то же время акиматы Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Северо-Казахстанской и Жетысуской области такие установки не приобрели.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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