Увеличить количество камер на дорогах Казахстана поручил Смаилов

«В сфере безопасности дорожного движения не в полной мере используются видеокамеры и другие технические средства контроля. На автодорогах республиканского значения системы видеонаблюдения имеются только в Акмолинской области. Акиматам регионов нужно принять дополнительные меры по созданию безопасной дорожной инфраструктуры. Необходимо расширять сети камер фиксации нарушений», - поручил Смаилов.

По данным министра внутренних дел Марата Ахметжанова, на сегодняшний день в Казахстане функционирует 17 041 автоматическая камера фиксации нарушений ПДД. Ими фиксируются 50% всех нарушений, а в Астане и Шымкенте этот показатель превышает 70%. Однако, подчеркнул министр, в масштабах страны их «крайне недостаточно». В частности, в Северо-Казахстанской области имеется всего 43 камеры фиксации, в Павлодарской – 58, в Кызылординской – 65, в Мангистауской – 70, в Акмолинской – 82, в Западно-Казахстанской – 94, в Туркестанской – 100.

На платных участках дорог установлено 106 камер, однако, например, на трасе Астана – Бурабай скоростной режим фиксируют только шесть камер.

Эффективным решением снижения аварийности также, по словам главы МВД, является использование патрульных автомобилей с автоматическими радарами и камерами. Сейчас имеется всего 60 таких машин. В то же время акиматы Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Северо-Казахстанской и Жетысуской области такие установки не приобрели.