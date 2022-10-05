Россия ждет от Казахстана скорейшей высылки посла Украины в РК Петра Врублевского из-за его высказываний, заявили в российском министерстве иностранных дел. Ранее российская сторона уже требовала высылки дипломата, Врублевский уехал в Киев, но снова вернулся в Астану и продолжает дипмиссию.

Напомним, Петр Врублевский 21 сентября в интервью казахстанскому блогеру говорил об убийстве русских. В Ассамблее народа Казахстана осудили заявления посла, а Ассоциация русских в Казахстане призвала МИД объявить его персоной нон грата. 23 августа казахстанское внешнеполитическое ведомство сообщило, что заместитель министра иностранных дел Ермухамбет Конуспаев выразил протест Петру Врублевскому. Казахстанской стороной была высказана позиция о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства. Как подчеркнули в МИДе, такие действия не должны наносить урон дружественным отношениям между государствами. Тогда же российская сторона незамедлительно потребовала высылки дипломата. В ответ было обещано, что Врублевский безвозвратно покинет Казахстан в самые сжатые сроки. 8 сентября стало известно, что Петр Врублевский уехал в Киев. Однако, как выяснилось, он отправился в отпуск.

«Ввиду вышеуказанных обстоятельств 4 октября в МИД России был вызван посол Республики Казахстан Е.Б.Кошербаев, которому было заявлено о категорической неприемлемости подобной ситуации. Рассчитываем, что казахстанская сторона, следуя не только духу союзнических отношений с Россией, но и букве собственного законодательства (статья 147 Уголовного кодекса Республики Казахстан предусматривает до 7 лет лишения свободы за разжигание национальной розни), не станет идти на поводу у неонацистского режима в Киеве и примет меры к скорейшей окончательной высылке этого одиозного националиста», - говорится в заявлении МИД РФ.

Казахстанская сторона пока никак не прокомментировала это.