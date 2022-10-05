Ранее с такой инициативой выступили волонтеры
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Молодежное объединение Qazaqstan Team намерено выдвинуть Токаева кандидатом в президенты
Фото пресс-службы президента Казахстана

Общественное молодежное объединение Qazaqstan Team выступило с инициативой выдвижения Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты, передает «Казинформ».

«Мы не просто поддерживаем, мы решили выдвинуть Касым-Жомарта Токаева в кандидаты в Президенты РК. Мы поддерживаем пакет реформ, предлагаемых Главой государства. Многие члены нашей организации являются состоявшимися, молодыми предпринимателями, члены нашей организации также работают в сфере образования. Мы считаем, что пакет реформ, предложенный Касым-Жомартом Токаевым, охватывает много сфер, которые также касаются нас. Поэтому мы решили выдвинуть его кандидатуру», - рассказал журналистам руководитель молодежного объединения Олжас Сулейменов.

Организация с названием Team Qazaqstan в 2019 году была создана волонтерами партии «Нур Отан» как молодежное крыло республиканского штаба в поддержку Касым-Жомарта Токаева на выборах президента.

Напомним, что сегодня с инициативой выдвинуть Токаева кандидатом в президенты выступила также Национальная волонтерская сеть.

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