Ее закупят только для вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин
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Минздрав не планирует снова делать вакцину Pfizer доступной для всех казахстанцев

Казахстан получит 210 тысяч доз вакцин Pfizer от коронавирусной инфекции по гуманитарной помощи из Венгрии, плюс планируется закуп вакцин в конце года. Они будут доступны только для подростков, беременных и кормящих женщин. Пока же стране есть 3 тыс. доз Pfizer, 396 тыс. доз Sinopharm и 398 тыс. доз QazVac, сообщил минздрав на запрос Власти.

Минздрав Казахстана намерен продолжать ревакцинацию населения от коронавирусной инфекции. Казахстанцам будут доступны в основном две вакцины: отечественный QazVac, пока что не одобренный Всемирной Организацией Здравоохранения и китайский Sinopharm.

«Продолжается поставка отечественной вакцины «QazVac» в объеме 500 тыс. доз. Кроме того, осуществляется поставка 210 тыс. доз вакцины «Пфайзер» по гуманитарной помощи из Венгрии. Вместе с тем, Министерством здравоохранения Республики Казахстан проводится работа по дополнительному закупу вакцины «Комирнати» (Пфайзер), поставка которой планируется в 4-ом квартале текущего года. Данный объем будет использован для проведения вакцинации и ревакцинации против КВИ определенным группам населения: подросткам в возрасте от 12 до 18 лет, беременным и женщинам в период лактации», — говорится в ответе минздрава на запрос Власти.

Министерство отмечает, что все вакцины, применяемые в Казахстане, одинаково безопасны и эффективны в отношении предотвращения тяжелых случаев коронавируса.

По эпидситуации сейчас все регионы страны находятся в зеленой зоне. Занятость инфекционных стационаров снижена до 5%. Однако, в министерстве отмечают, что пандемия не закончилась и вирус продолжает мутировать и распространяться.

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