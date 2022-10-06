В Алматы появятся два новых колледжа

В Алатауском районе Алматы построят два государственных колледжа – профессионально-технический и инновационных технологий, об этом рассказал аким города Ерболат Досаев во время встречи с жителями района. Строительство колледжа инновационных технологий начнется уже в I квартале 2023 года.

«В Алатауском районе также планируется строительство двух государственных колледжей. На сегодня проводится конкурс на определение подрядной организации для строительства профессионально-технического колледжа на 720 мест с общежитием на 380 мест. В I квартале 2023 года будет начато строительство колледжа инновационных технологий также на 720 мест с общежитием на 380 мест на территории индустриальной зоны», – сказал Досаев.

Кроме этого, чтобы решить проблему дефицита мест в школах района, а это почти 8 тыс. мест, в микрорайонах Саялы, Томирис и Рахат-Мадениет были открыты три новые школы, еще две школы будут открыты к началу второй четверти текущего учебного года в микрорайонах Нуркент и Дархан.

«Кроме того, в микрорайонах Саялы-2, Зердели и Самгау проводятся работы по строительству трех новых школ на 2600 мест. По микрорайону Зердели ведется конкурс на определение подрядной организации, планируется начать строительство школы на 550 мест в декабре этого года. По микрорайону Самгау определен земельный участок, принадлежащий Национальной гвардии Республики Казахстан. Мы достигли договоренности о выделении городу 2,5 га, где планируем начать строительство новой современной школы на 1500 мест в 2023 году», – отметил аким.

Вместе с тем в микрорайоне Саялы начато строительство детского сада на 160 мест, завершение строительства запланировано на март 2023 года. В микрорайонах Зердели и Нуркент строятся физкультурно-оздоровительный комплекс и теннисные корты, которые будут готовы к открытию в декабре 2023 года.

«Для дальнейшего увеличения охвата детей внеклассным обучением в настоящее время ведется строительство многопрофильного Центра инновационного творчества Дворец школьников, который смогут посещать за неделю более 5 тысяч детей. Его строительство будет завершено во втором квартале 2023 года», – рассказал Досаев.