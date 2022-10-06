Партия Amanat выдвинула кандидатуру Токаева на президентские выборы

«Главный результат реформ, которые сейчас происходят, – это наше единство, сплоченность. Мы должны с достоинством перед народом и страной реализовать все наши планы и программы. И для этого нам нужен верный руководитель, смелый лидер, и предлагаю кандидатуру нашего президента Касым-Жомарта Токаева. Я думаю, делегаты единогласно меня поддержать», - сказал Кошанов.

Председатель партии подчеркнул, что для руководства Казахстаном и народом нужен кандидат, в которого верят люди. И, по его мнению, действующий президент прошел с достоинство много испытаний, кризисные моменты, в числе которых пандемия.

«Под чутким и надежным руководством нашего президента Касым-Жомарта Токаева наша страна в данный момент прогрессивно развивается. Понимая всю важность ответственности, наш президент принимает смелые решения. Лидер, который в самый сложный для нашего народа период взял на себя всю ответственность, сохранил государственность, не дав стране погрузиться в хаос», - добавил Кошанов.

Поэтому, считает он, задача правящей партии – объединить всех казахстанцев «вокруг прогрессивных реформ президента».

Члены партии проголосовали единогласно. Таким образом, решением XXIV съезда партии Amanat Касым-Жомарт Токаев выдвинут кандидатом в президенты Казахстана.

Накануне сразу три общественных объединения – Национальная сеть волонтеров, молодежное объединение Qazaqstan Team и Гражданский альянс Казахстана – выступили с инициативой выдвижения Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты. Руководитель Qazaqstan Team Олжас Сулейменов в комментарии Власти сообщал, что пока Токаев еще не дал им своего согласия на выдвижение, а если он решит выдвигаться от Гражданского альянса или волонтерской сети, то Qazaqstan Team готовы «к кооперации».

В тот же день Касым-Жомарт Токаев, выступая перед общественностью Павлодарской области в ходе рабочей поездки в регион, заявил, что поступает много предложений о его выдвижении кандидатом в президенты, и это его радует. Однако он не намерен идти на выборы от конкретной организации, а считает правильным сделать это «широкой коалиции общественно-политических сил».

«Я вижу, что особый интерес в обществе вызывает вопрос: от какого объединения я буду баллотироваться на предстоящих выборах? Скажу предельно откровенно: ко мне поступают предложения от различных республиканских объединений и партий стать их кандидатом. Особенно радует, что проявляют инициативу молодежные и другие общественные организации. Думаю, будет правильным, если я пойду на выборы не от какой-то конкретной организации, а от широкой коалиции общественно-политических сил, формирующих социальную базу проводимых в стране реформ», - сказал он, считая, что это позволит утвердить принцип равноудаленности главы государства от различных партий и объединений.