Назначен новый аким Семея

Нурбол Нурсагатов родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, Казахский автомобильно-дорожный институт им. Л.Б. Гончарова. Трудовую деятельность начал в 2003 году. Работал в комитете по делам строительства министерства индустрии и торговли, был заместителем руководителя управления строительства в столице, заместителем председателя комитета по водным ресурсам министерства сельского хозяйства, руководителем управления транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области, управления строительства города Алматы, управления охраны окружающей среды Астаны, возглавлял акиматы районов Байконур и Алматы в Астане. До нового назначения являлся заместителем акима Абайской области.

Напомним, что бывший аким Семея Бакытжан Байахметов в августе был избран депутатом сената парламента от Абайской области.