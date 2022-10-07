Им стал бывший замакима Абайской области
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Назначен новый аким Семея
фото inform.kz

Акимом города Семея назначен Нурбол Нурсагатов, сообщает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Абайской области.

Нурбол Нурсагатов родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, Казахский автомобильно-дорожный институт им. Л.Б. Гончарова. Трудовую деятельность начал в 2003 году. Работал в комитете по делам строительства министерства индустрии и торговли, был заместителем руководителя управления строительства в столице, заместителем председателя комитета по водным ресурсам министерства сельского хозяйства, руководителем управления транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области, управления строительства города Алматы, управления охраны окружающей среды Астаны, возглавлял акиматы районов Байконур и Алматы в Астане. До нового назначения являлся заместителем акима Абайской области.

Напомним, что бывший аким Семея Бакытжан Байахметов в августе был избран депутатом сената парламента от Абайской области.

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