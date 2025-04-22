Высшая аудиторская палата не будет публиковать полные отчеты о проверках госорганов

Высшая аудиторская палата не может публиковать полностью отчеты о проверках государственных органов, так как в них находятся сведения ограниченного доступа. А в случае разглашения этих данных грозят судебные иски, говорится в ответе ВАП на депутатский запрос.

Как подчеркнул председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов, при публикации документов ВАП обязана учитывать установленные законодательные ограничения, касающиеся защиты различных видов конфиденциальной информации. А аудиторские мероприятия практически всегда содержат сведения ограниченного доступа, в числе которых коммерческие стратегии проверяемых субъектов, конкретные финансовые показатели, банковские реквизиты, персональные данные сотрудников и иная информация, охраняемая законом.

«Полное раскрытие указанных сведений создает правовые риски, включая возможность предъявления судебных исков со стороны заинтересованных организаций и граждан. В частности, возможно предъявление требований о возмещении ущерба вследствие разглашения коммерческой тайны, обращений о нарушении права на защиту персональных данных, а в исключительных случаях – привлечение к уголовной ответственности за превышение должностных полномочий», - говорится в ответе на депутатский запрос.

Таким образом, существует вероятность обжалования действий государственных аудиторов в судебном порядке. А подобные судебные процессы «сопряжены как с материальными издержками, так и чреваты нанесением ущерба авторитету не только Высшей аудиторской палаты, но и другим государственным институтам».

Вместе с тем в действующем законодательстве нет исчерпывающих критериев разграничения общественно значимой информации и сведений ограниченного доступа. По этой причине вся информация, исходящая от ВАП, проходит многоуровневую проверку «на предмет возможных последствий».

В то же время палата готова обсуждать вопросы оптимизации законодательной базы в части доступа к информации о результатах государственного аудита, чтобы «в перспективе обеспечить еще более полное информирование общества при сохранении всех необходимых правовых гарантий».

Ранее депутат мажилиса от фракции партии Amanat Марат Башимов потребовал от Высшей аудиторской палаты опубликовать все результаты проверок, проведенных в 2022-2024 годах. В частности, речь шла о проверках в сфере сельского хозяйства, ОСМС и Назарбаев Университета. Тогда депутат заявил, что эта информация не может быть засекречена и относиться ко внутреннему пользованию, так как по закону должна быть обеспечена прозрачность.