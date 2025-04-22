Гарвардский университет подал в суд на администрацию Трампа из-за заморозки финансирования

Гарвардский университет в понедельник подал в федеральный суд США на администрацию Дональда Трампа из-за заморозки государственного финансирования программ университета на $2,3 млрд, сообщает Русская служба ВВС .

«Это судебное дело касается попыток правительства использовать отзыв федерального финансирования как рычаг для того, чтобы взять под контроль принятие решений в области науки в Гарварде», - говорится в иске.

Президент университета Алан Гарбер заявил, что заморозка финансирования ударит по таким исследованиям, как лечение детского рака, болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона.

Также университет считает, что действия администрации Трампа незаконны и нарушают первую поправку к Конституции США, которая гарантирует свободу слова.

Администрация Трампа пока никак не прокомментировала это.

Ранее администрация Трампа пригрозила университетам сокращением федерального финансирования из-за пропалестинских протестов в кампусах против военного нападения Израиля на сектор Газа. Трамп считает протестующих угрозой внешней политике, антисемитами и сочувствующими ХАМАС. Администрация Трампа также пытается депортировать некоторых иностранных протестующих и отозвала сотни виз по всей стране.

Гарвардский университет отклонил требования администрации Трампа, которая в конце марта решила пересмотреть федеральные контракты и гранты на сумму $9 млрд и призвала запретить носить маски, отменить программы по обеспечению разнообразия, равенства и инклюзивности, чтобы университет мог продолжать получать федеральное финансирование. В итоге было заморожено $2,3 млрд, также университету пригрозили, что он не сможет принимать иностранных студентов.

Гарвардский университет считает, что выполнение требований администрации Трампа позволит федеральному правительству контролировать сообщество Гарварда и поставит под угрозу «ценности школы как частного учреждения, преданного поиску, производству и распространению знаний».

Администрация Трампа также заморозила или отменила часть финансирования таких университетов, как Колумбийский, Пристонский, Брауновский, Корнелский и Северо-Западный.