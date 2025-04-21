Американский инвестор хочет приобрести Eurasian Resources Group за $5 млрд — Reuters

Американский бизнесмен Джеймс Кэмерон направил письмо в совет директоров компании Eurasian Resources Group (ERG), в котором изъявил желание приобрести компанию за $5 млрд, сообщает Reuters.

По словам источника издания, переговоры между ERG и Кэмероном ведутся с конца прошлого года, а крупный финансовый конгломерат Goldman Sachs ведет предварительные переговоры по консультированию в период сделки.

«Проект будет финансироваться из моих средств, а также средств других инвесторов из США и, возможно, Австралии и Ближнего Востока», — говорится в письме.

Другой источник сообщил изданию, что интерес инвестора частично связан с потенциалом страны в области разведки и добычи редкоземельных металлов. Ранее депутаты сената Казахстана приводили данные о том, что потенциальные запасы редких и редкоземельных металлов в Казахстане оцениваются в $46 трлн, а до 2028 года правительство планирует инвестировать в эту отрасль 2,4 млрд тенге.

«Эти минералы привлекли особое внимание в последние месяцы, поскольку администрация президента США Дональда Трампа ищет альтернативы Китаю в поставках сырья для своей внутренней промышленности на фоне обострения торговой войны между странами», — пишет Reuters.

В понедельник вечером пресс-служба ERG опровергла факт переговоров о ее возможной продаже американскому бизнесмену:

«В ответ на ряд спекуляций в СМИ на протяжении последних недель, включая публикации о предложении господина Джеймса Кэмерона о покупке компании, Шухрат Ибрагимов, председатель совета директоров, главный исполнительный директор ERG уточнил, что никаких переговоров о продаже ERG не ведется, а сама компания подтверждает полную приверженность руководства группы дальнейшему последовательному, устойчивому развитию бизнеса. Изменений в привычном ведении бизнеса нет».

В группу компаний ERG входит несколько крупных промышленных предприятий, в том числе «Казхром», «Алюминий Казахстана», Соколовско-сарбайское горно-обогатительное предприятие, «Шубарколь Комир» и другие. 40% группы контролируется правительством Казахстана, остальная доля – семьями Патоха Шадиева и скончавшихся Александра Машкевича и Алиджана Ибрагимова.