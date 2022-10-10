Сегодня утром Киев подвергся ракетному обстрелу со стороны России, сообщает Русская служба ВВС . Также сообщения о взрывах поступают из других городов Украины.

В Киеве прогремели как минимум 3-4 взрыва, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Киевское метро приостановило движение поездов, все подземные станции работают как укрытие. Советник МВД Украины сообщил, что подтверждена гибель пяти человек и ранении 12 жителей Киева, все они гражданские лица.

Очевидцы сообщают о взрывах в Тернопольской, Львовской, Житомирской, Хмельницкой, Львовской областях, в Харькове и в Днепре. По данным мэра Днепра Бориса Филатова, ночью Россия нанесла удары, в том числе «Ураганами», «Градами» и тяжелой артиллерией, по четырем районам Днепропетровской области. В Никопольском районе обстреляли три общины, в самом Никополе повреждены более 30 жилых домов, больница, лицей, почта, аптека, библиотека, магазины, кафе, парикмахерская. В Львовской области зафиксированы удары по объектам энергетической инфраструктуры.

Между тем ночью продолжился обстрел Запорожья, сообщает о десяти «прилетах». Запорожье обстреливают в течение последних недель, но в ночь на 9 октября Россия нанесла удары ракетами С-300 и X-22 по жилым кварталам. Известно по меньшей мере о 14 погибших в городе и 89 раненых, из которых 11 – дети. По состоянию на шесть часов утра стало известно еще об одном погибшем человеке и пятерых раненых.

«229-й день полномасштабной войны. 229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли. Целиком. Уничтожили наших людей, которые спали дома в Запорожье. Убили людей, которые ехали на работу в Днепре и Киеве. Воздушная тревога не утихает по всей Украине. Есть попадание ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые», — подтвердил президент Украины в своем канале в Telegram.