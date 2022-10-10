Лукашенко заявил, что это связано с обострением на западных границах Союзного государства
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Россия и Беларусь договорились о развертывании совместной региональной группировки войск
Фото БЕЛТА

Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск, сообщает белорусское государственное информагентство БЕЛТА.

Как заявил Лукашенко на совещании по вопросам безопасности, в Санкт-Петербурге он после неформального саммита СНГ встретился один на один с Путиным, и «в связи с обострением на западных границах Союзного государства» они «договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь».

«Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства. Основа этой группировки – армия, Вооруженные Силы Республики Беларусь. Должен вас информировать, что формирование этой группировки началось. Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки», - заявил он.

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