61,9 млн тонн нефти добыто в Казахстане за девять месяцев – Минэнерго

По итогам января – сентября в Казахстане добыто 61,9 млн тонн нефти, или 99% от плана, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр энергетики Болат Акчулаков.

«По оперативным данным, за январь – сентябрь объем добычи нефти и конденсата составил 61,9 млн тонн, или 99% к аналогичному периоду 2021 года», - сообщил министр.

На Тенгизском месторождении добыто 21,5 млн тонн нефти, или 113,6% к аналогичному периоду прошлого года, добыча нефти на Карачаганакском месторождении составила 8,5 млн тонн, или 100% к аналогичному периоду прошлого года. На Кашагане объем добычи нефти составил 8,7 млн тонн, или 83% к плану.

«Данное снижение обусловлено выходом из строя газосепарационной установки на заводе “Болашак”, имевшее место в августе текущего года. Оператором проводятся ремонтные работы по скорейшему восстановлению уровня добычи, на сегодня месторождение работает на половину от своей мощности», - отметил Акчулаков.

Экспорт нефти за девять месяцев, по его данным, составил 46,8 млн тонн нефти, или 96% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.