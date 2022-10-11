21,6 млн тонн зерна намолочено в Казахстане в бункерном весе

В Казахстане убрано 99,5% площадей, с которых в бункерном весе намолочено 21,6 млн тонн зерна, сообщил во вторник входе заседания правительства министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев.

«По состоянию на 10 октября, по оперативным данным акиматов областей, убрано 15,9 млн га зерновых, или 99,5% от всей площади зерновых, намолочено 21,6 млн тонн зерна в бункерном весе», - сообщил Карашукеев.

По его данным, уборка зерновых культур находится на завершающей стадии, полностью завершена в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Костанайской областях. Средняя урожайность в текущем году составила 13,5 центнера с гектара.