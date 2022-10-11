Заместитель председателя Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Салтанат Турсынбекова сдала документы в ЦИК о выдвижении кандидатом в президенты Казахстана, сообщается на сайте комиссии. Она была выдвинута от республиканского общественного объединения «Қазақ аналары-дәстүрге жол».

Турсынбекова подала в ЦИК выписку из протокола заседания высшего органа РОО «Қазақ аналары-дәстүрге жол» о выдвижении кандидатом в президенты; заявление о его согласии баллотироваться; документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса на счет ЦИК; копию документа, удостоверяющего личность и копию диплома о высшем образовании.

Турсынбековой 56 лет, она закончила два вуза: Казахстанский госуниверситет им. Кирова по специальности «историк-обществовед» и Московской государственной юридической Академии в Москве по специальности «юрист». Более 30 лет проработала на государственной службе, в том числе на руководящих должностях. Последние 5 лет занимается общественной работой.

С учетом Турсынбековой в ЦИК поданы документы десяти кандидатов в президенты: действующего главы государства Касым-Жомарта Токаева от коалиции из трех парламентских партий и целого ряда общественных объединений; главы инициативной группы находящейся в процессе регистрации партии Yntymaq Мейрама Кажыкена, которого выдвинуло Содружество профсоюзов Казахстана «Аманат»; Жигули Дайрабаева от партии «Ауыл»; Нурлана Ауесбаева от Общенациональной социал-демократической партии; бывшего депутата мажилиса Нуржан Альтаев от общественного объединения «Мұқалмас»; общественного деятеля Каракат Абден; Талгата Ергалиева от «Союза строителей Казахстана»; Жуматая Алиева от общественного объединения «Халық демографиясы» и Хайруллы Габжалилова от общественного объединения оралманов «Асар».