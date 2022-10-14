Осадки и похолодание ожидаются в Казахстане

«С влиянием ложбины циклона и прохождением атмосферных фронтов в выходные дни на большей части страны пройдут дожди, в северных регионах осадки в виде дождя и снега. Затем, с вторжением антициклона из районов Атлантики, ожидается постепенное понижение температуры воздуха и к началу новой недели прекращение осадков. На юго-восток страны атмосферные фронты принесут дожди лишь к концу этой недели. По республике ожидаются усиление ветра, на востоке, севере, западе страны – туманы, на севере – гололед», - сообщают синоптики.

На западе Казахстана ночью понижение температуры до -3+10°С, днем +8+15°С, на юго-западе +20°С; на севере и в центре страны похолодает ночью до -3+8°С, днем до +5+14°С; на востоке основной фон ночью -5+8°С, днем понижение до +10+21°С; на юге республики температура воздуха понизится ночью до 0+11°С, днем до +15+23°С; на юго-востоке ночью +3+12°С, в горных районах -5+3°С, днем понижение до +7+20°С.