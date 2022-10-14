Акимат Алматы в одностороннем порядке решил снести здание VIP-терминала аэропорта, заявили в Минкультуры

Акимат Алматы не согласовывал снос здания VIP-терминала аэропорта с уполномоченным органом – министерством культуры и спорта. Кроме того, для сноса здания необходимо решение о лишении его статуса памятника истории и культуры местного значения на основании заключения соответствующей экспертизы по согласованию с уполномоченным органом, однако этот вопрос власти Алматы также не вносили на рассмотрение в министерство. Об этом в Минкультуры сообщили в ответе на запрос Власти.

В комитете культуры министерства культуры и спорта напомнили, что в соответствии с постановлением акимата города Алматы от 17 марта 2021 года здание VIP-терминала аэропорта является памятником истории и культуры местного значения.

«Согласно действующему законодательству (закон «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» - В.) вопрос лишения памятника статуса, его перенос, изменение МИО осуществляют по согласованию с уполномоченным органом в сфере историко-культурного наследия (министерством). Однако со стороны акимата города Алматы в текущем году подобные вопросы не поднимались», - говорится в ответе ведомства.

В комитете культуры также отметили, что для сноса здания аэропорта требуется лишение его статуса памятника и исключения из государственного списка памятников истории и культуры местного значения. Это решение акимат также принимает на основании заключения историко-культурной экспертизы по согласованию с министерством культуры и спорта.

«На согласование уполномоченного органа вопрос лишения памятника статуса акиматом не вносился», - сообщили в ведомстве.

В Минкультуры также подчеркнули, что новое здание, появившееся на месте снесенного, не может иметь статус памятника истории и культуры до проведения соответствующих процедур в рамках действующего законодательства.

В министерстве напомнили, что в 2021 году акимат города Алматы внес на рассмотрение вопрос о возможном переносе памятника, который не был поддержан со стороны уполномоченного органа.

В 2020 году турецкая компания TAV Airports Holding выкупила международный аэропорт Алматы и с тех пор настаивала на том, что для строительства нового терминала необходимо убрать старое здание 1935 года, которое является памятником архитектуры местного значения. В нем находится VIP-терминал. Акимат утвердил решение о сносе здания VIP-терминала аэропорта, которое не было поддержано Минкультом. Консультации и переговоры о судьбе здания со специалистами, архитекторами и общественниками продолжались два года. В итоге было объявлено, что оно будет «перенесено», а по факту — построено заново.

6 октября стало известно о сносе здания VIP-терминала. В пресс-службе аэропорта заявили, что «была снесена пристройка к старому зданию VIP-терминала» и «идет бережный перенос ключевых архитектурных элементов основного здания».