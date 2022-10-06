В Алматы начался снос здания VIP-терминала аэропорта

«Была снесена пристройка к старому зданию VIP-терминала», - прокомментировали редакции в пресс-службе аэропорта Алматы распространяющиеся в интернете видео сноса.

Здесь заявили, что «сейчас идет бережный перенос ключевых архитектурных элементов основного здания».

Турецкая компания TAV Airports Holding в 2020 году выкупила международный аэропорт Алматы и с тех пор настаивала на том, что для строительства нового терминала необходимо убрать старое здание 1935 года, которое является памятником архитектуры местного значения. В нем находится VIP-терминал. Два года продолжались консультации и переговоры со специалистами, архитекторами и общественниками. В итоге было объявлено, что здание будет «перенесено», а по факту — построено заново.

Между тем министерство культуры и спорта Республики Казахстан не поддержало внесенный в прошлом году акиматом города Алматы вопрос о возможном переносе памятника. По закону перемещение и изменение памятника истории и культуры запрещаются, исключение допускается лишь в случаях разрушения более 70 процентов памятника истории и культуры либо утраты историко-культурной значимости, или если его перемещение и изменение повлекут улучшение условий его сохранения.