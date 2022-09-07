Вопрос о лишении старого здания аэропорта Алматы статуса памятника архитектуры не поднимался – Минкульт

Холдинг TAV Airports Holding, выкупивший в 2020 году международный аэропорт Алматы за $415 млн, собирается строить новый международный терминал и настаивает на переносе старого здания, которое с 1955 года является памятником архитектуры. Комитет культуры министерства культуры и спорта на запрос Власти ответил, что это предложение не было поддержано. Кроме того, акиматом Алматы не поднимался вопрос о лишении здания статуса памятника.

Турецкий холдинг TAV Airports Holding, выкупивший международный аэропорт Алматы, планирует возведение нового здания международного терминала. Для этого ему нужно убрать старое здание аэропорта, в котором сейчас находится VIP-терминал. Это сооружение является памятником истории и культуры местного значения. TAV Airports Holding предложил перенести здание. В начале прошлого года архитектор компании TAV Construction Алим Ахметов во время общественных слушаний по оценке воздействия на окружающую среду при расширении Международного аэропорта сообщил, что акимат Алматы разрешил перенести здание.

В июле прошли общественные слушания, в ходе которых архитекторы и эксперты выступили против переноса памятника. В сентябре планируется продолжить общественные обсуждения, в результате которых будет решен дизайн нового терминала аэропорта и вопрос о переносе памятника архитектуры.

Мы отправили запрос в Министерство культуры и спорта, в котором пытались выяснить судьбу здания.

В комитете культуры министерства культуры и спорта ответили, что внесенный в прошлом году акиматом города Алматы вопрос о возможном переносе памятника не был поддержан. В комитете отметили, что перемещение и изменение памятника истории и культуры запрещаются, исключение допускается лишь в случаях разрушения более 70 процентов памятника истории и культуры либо утраты историко-культурной значимости, или если его перемещение и изменение повлекут улучшение условий его сохранения. И уточнили, что вопрос о лишении старого здания аэропорта статуса памятника акиматом Алматы и комитетом не рассматривался и не поднимался. Там подчеркнули, что лишение памятника его статуса и исключение из государственного списка памятников истории и культуры допускаются лишь в случае полной физической утраты объекта и (или) утраты историко-культурной значимости.