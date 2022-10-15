Казахстан и Туркменистан договорились нарастить объем взаимной торговли до $1 млрд

В рамках первого государственного визита президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Казахстан лидеры стран провели переговоры в узком и расширенном составах. Также между странами подписано 14 документов, сообщает Акорда.

В ходе переговоров в узком составе Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов обсудили перспективы развития казахстанско-туркменского сотрудничества. Особое внимание было уделено расширению торгово-экономического взаимодействия, в том числе в сферах энергетики, транспорта и логистики, промышленности и сельского хозяйства.

«Это мой первый государственный визит в Республику Казахстан. Мы рассматриваем этот визит как важный этап развития двусторонних связей между нашими странами», – отметил президент Туркменистана.

«Я считаю, что для Казахстана это очень большое событие. Ваш визит имеет, без всякого преувеличения, историческое значение. В закрытом формате мы обсудили актуальные вопросы развития нашего сотрудничества. Благодарю Вас за положительное отношение ко всем вопросам, которые стоят в повестке дня. Я высказал свою положительную оценку всех Ваших подходов и высказываний в отношении перспектив сотрудничества между нашими странами», – сказал в свою очередь уже на переговорах в расширенном составе Токаев.

Он подчеркнул символичность первого государственного визита Сердара Бердымухамедова в Астану в год 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Туркменистаном. По его словам, страны построили прочные и гармоничные отношения, которые сегодня служат образцом межгосударственного партнерства, между ними «налажен активный и весьма доверительный политический диалог на высшем уровне».

Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что его первый государственный визит в Казахстан ставит главной целью укрепление двустороннего стратегического партнерства по всем направлениям, определение ясных ориентиров межгосударственного взаимодействия в регионе Центральной Азии и на международной арене с учетом новых реалий и тенденций развития.

«Убежден, что туркмено-казахстанский политический диалог, содержание и направленность торгово-экономического партнерства должны носить комплексный характер, базироваться на согласованной стратегии и тесной координации наших действий и их подчиненности прежде всего долгосрочным интересам двух народов и государств. Сегодня отношения между странами находятся на подъеме», – заявил он.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы торгово-экономического взаимодействия. Стороны договорились путем совместных усилий нарастить объемы взаимной торговли до $1 млрд. Также обсуждался ряд актуальных тем двусторонней повестки и определены магистральные направления дальнейшего взаимодействия Казахстана и Туркменистана. По итогам переговоров были подписаны14 документов. Среди них - совместное заявление лидеров стран, комплексная программа по двустороннему сотрудничеству на 2022-2024 годы; меморандумы о сотрудничестве в сфере финансов, энергетики, туризма, в области карантина растений, о развитии транспортно-транзитного сотрудничества, в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, в области химической промышленности. Также подписаны меморандум о взаимопонимании между Институтом внешнеполитических исследований при МИД Казахстана и научным Центром стратегических исследований Института международных отношений МИД Туркменистана; меморандум по сотрудничеству между торговыми палатами, Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» РК и Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана; меморандум в сфере борьбы с преступностью и договор о сотрудничестве между Казахским университетом международных отношений и мировых языков имени Абылай хана и Туркменским национальным институтом мировых языков имени Довлетмаммета Азади.