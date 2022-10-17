Досаев доложил Токаеву о социально-экономическом развитии Алматы

Президент Касым-Жомарт Токаев принял акима города Алматы Ерболата Досаева. Глава города отчитался о предварительных итогах социально-экономического развития мегаполиса за девять месяцев текущего года, сообщает Акорда.

«Аким города доложил об исполнении поручений президента по обеспечению устойчивого роста экономики. За отчетный период краткосрочный экономический индикатор составил 105 %, основным драйвером роста стала обрабатывающая промышленность. Объем инвестиций в основной капитал вырос на 22,1 %. По объему частных инвестиций (22,4 %) Алматы вышел на 1 место среди регионов Казахстана. В городе восстановлена деловая активность, численность действующих субъектов малого и среднего бизнеса за отчетный период увеличилась на 37,2 %», - сообщила пресс-служба президента.

Также Досаев доложил о реализации Программы развития города Алматы до 2025 года и среднесрочных перспективах до 2030 года, о ходе разработки нового генерального плана города до 2040 года с учетом утвержденных основных приоритетов развития, о работе по развитию инженерной инфраструктуры, мерах по снижению дефицита ученических мест, о создании единой системы видеомониторинга.

По итогам встречи Токаев дал поручения по дальнейшей диверсификации экономики и модернизации инфраструктуры города.