Закрепить за Капчагайским водохранилищем статус туристического объекта поручил Токаев

Закрепить за Капчагайским водохранилищем статус одного из ключевых туристических объектов страны поручил Касым-Жомарт Токаев. В целом Алматинская область может и должна стать примером эффективной реализации огромного туристического потенциала для всего Казахстана, считает он.

«Алматинская область является флагманом туристической отрасли в нашей стране, главным конкурентным преимуществом которой является богатая своим разнообразием природа края. Повышению туристического потенциала области способствует проведение таких международных соревнований, как марафон Tengri Ultra в урочище Танбалы Тас и заплыв Oceanman на Капчагайском водохранилище. В настоящее время этот водоем используется в качестве источника питьевого водоснабжения, ирригации, рыболовства, рекреации. Правительству следует зафиксировать статус Капчагайского водохранилища в качестве одного из ключевых туристических объектов страны», - поручил Токаев, выступая перед общественностью региона.

Он считает, что туризм может также способствовать устойчивому росту сельского хозяйства в регионе, как, например, Австрия, наряду с горнолыжным, успешно продвигает винный туризм, содействуя своему виноградарству и аграрному сектору. В целом Алматинская область может и должна стать примером эффективной реализации огромного туристического потенциала для всего Казахстана, добавил Токаев.

Вместе с тем он отметил, что Заилийский Алатау, который славится своими уникальными дикими растениями и животными, способен выступить мощным магнитом для притяжения международных туристов. По словам президента, по итогам прошлого года число посетителей национальных парков Казахстана достигло 1,5 млн человек – «это рекордный показатель». Вместе с тем Токаев заявил, что «недопустимо чтобы общенациональное богатство – живописные урочища и ущелья, береговые линии и водоемы, национальные парки и заповедники – незаконно приватизировались».

«Правительству и акимату необходимо уделять таким фактам особое внимание», - подчеркнул глава государства.