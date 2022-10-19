Единый регистрационный сбор для иностранных автомобилей установят в Казахстане с 2023 года

В Казахстане снизят ставки регистрационного сбора на автомобили, ввезенные в страну до 1 сентября 2022 года. Эта норма заложена в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан “О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)”» и закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан “О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)”», который в среду в ходе пленарного заседания во втором чтении одобрил мажилис. Правда, данная норма вступит в действие только с 1 января 2023 года.

«В рамках работы рабочей группы депутатами внесены в проект закона следующие основные изменения и дополнения. С 1 января 2023 года устанавливается пониженная ставка регистрационного сбора в размере 200 тыс. тенге для легализации автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября текущего года. Данная поправка подготовлена в рамках исполнения поручения главы государства, озвученного в послании, по установлению единого сбора за их утилизацию и первичную регистрацию в размере, не превышающем 200 – 250 тысяч тенге для данных категорий автомобилей», - сказал депутат мажилиса Сергей Симонов.

По его мнению, это позволит населению зарегистрировать право собственности на автомобили. При этом категории механических транспортных средств, порядок, условия и сроки применения ставки сбора будет определять правительство.

Кроме того, законопроектом предусмотрено освобождение физических лиц от уплаты подоходного налога при получении единовременной компенсации (премии) в размере 10% от суммы вклада по депозитам, размещенным в национальной валюте (тенге), финансируемой за счет средств, в том числе, АО «Казахстанский фонд устойчивости».

Также депутаты доработали нормы, касающиеся введения единого платежа с фонда оплаты труда для микро- и малого бизнеса, который применяет специальные налоговые режимы. Внесены изменения в части замены названия «единого платежа с заработной платы» на «единый платеж», так как часть платежей уплачивается за счет собственных средств работодателя.

«С учетом планируемого переноса срока введения обязательных пенсионных взносов работодателя на 2024 год пересмотрены ставки единого платежа и долей платежей в его структуре», - добавил депутат.

Еще один блок поправок направлен на стимулирование развития некоторых отраслей экономики. В частности, предусматривается введение фискальных преференций в отношении сложных нефтегазовых проектов в рамках улучшенного модельного контракта; освобождение на пять лет международных автомобильных перевозок грузов от уплаты сбора за первичную регистрацию для седельных тягачей сроком эксплуатации до семи лет; освобождение на пять лет от НДС оборотов по реализации бытовых приборов и (или) приборов бытовой электроники, произведенных на территории Республики Казахстан, и другие. Эти нормы также будут введены в действие с 1 января 2023 года. А с 2024 года устанавливаются ставки платы за пользование отдельными видами животных, являющимися объектами рыболовства, вылавливаемыми в промысловых и научных целях. Также, по словам депутата, предусматривается уменьшение налогового обязательства субъектов крупного предпринимательства на сумму ущерба, причиненного в период действия чрезвычайного положения.