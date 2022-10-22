Канал незаконной миграции граждан Афганистана через Казахстан пресекли в Алматы

Сотрудники пограничной службы совместно с прокуратурой Алматы пресекли канал незаконной миграции граждан Афганистана через территорию Республики Казахстан, сообщили в субботу в пресс-службе комитета национальной безопасности.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий с применением сил спецподразделения “Боран” погранслужбой КНБ при получении денежных средств в сумме 1,5 тыс. долларов США за предоставление поддельного паспорта одной из стран Центральной Азии задержан иностранный гражданин», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что во врем обыска изъяты печати нескольких казахстанских организаций, 20 афганских паспортов, свидетельства о рождении и другие документы, «являющиеся основанием для получения гражданства РК, вида на жительство, регистрации и продления сроков пребывания в стране».

По данному факту начато досудебное расследование по ст.394 ч.1 УК РК – «Организация незаконной миграции». Задержанный водворен в изолятор временного содержания Алматы.