Казахстан усилит армию современным оружием и техникой – Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев обещает обеспечить казахстанских военных современным оружием и техникой, а также принять меры по развитию оборонно-промышленного комплекса и укреплению территориальной обороны. Об этом он заявил в понедельник в ходе выступления в республиканском общественном штабе.

«В условиях беспрецедентных внешних вызовов нам нужно обеспечить незыблемость государственного суверенитета и целостность страны. Это наш долг и священная обязанность перед прошлыми и будущими поколениями. Для этого мы уделим особое внимание всесторонней модернизации армии и всего силового блока. Военные будут обеспечены современным вооружением и техникой. Повысим престиж воинской службы и статус военнослужащих, укрепим имидж нашей армии. Военнослужащие станут символом казахстанского патриотизма. Будут приняты меры по развитию оборонно-промышленного комплекса, укреплению территориальной обороны, улучшению качества военного образования и слаженности войск», - заявил Токаев, представляя свою предвыборную программу.

Он подчеркнул, что Казахстан на международной арене всегда твердо отстаивал свои национальные интересы и продвигал прогрессивную повестку. Поэтому внешнеполитический курс страны будет «неизменно миролюбивым и конструктивным, нацеленным на сотрудничество со всеми партнерами».

«Поэтому мы будем содействовать усилению глобальной роли ООН и созданию более гармоничной и справедливой системы международных отношений», - подчеркнул Токаев.

Кроме того, по его словам, приоритетом правоохранительной деятельности станут «защита прав граждан и обеспечение их безопасности».

«Безвозвратно должны уйти в прошлое факты произвольного вмешательства в дела бизнеса и все другие формы злоупотребления полномочиями. Для этого в ближайшее время будет проведена ревизия уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Приоритетом будет реформа правоохранительной системы и особенно полиции, работа которой часто критикуется в обществе. Мы перезагрузим деятельность правоохранительных органов, снизив коррупциогенность и усилив профилактический вектор в их деятельности», - пообещал президент.

Он заверил, что в стране будет создана профессиональная и эффективная сервисная полиция, усилен прокурорский надзор над соблюдением правоохранительными органами конституционных прав и свобод граждан и предпринимателей. Расширится участие граждан в выработке решений по профилактике правонарушений и обеспечению правопорядка. А для предотвращения пыток будут предприняты новые конкретные меры.

«Наказания за семейно-бытовые преступления следует ужесточить – это моя принципиальная позиция», - заключил глава государства.

Также президент обещает сформировать высокопрофессиональный, честный, неподкупный судейский корпус, искоренять чрезмерно репрессивный уклон в отправлении правосудия, реформировать институт апелляции, расширит категорию дел, рассматриваемых судом присяжных.

«Судебное жюри будет наделено правом проверки каждого отмененного судебного акта. Мы наладим эффективное гражданское судопроизводство с использованием современных технологий и медиации. Повысим реальную состязательность между сторонами обвинения и защиты», - сказал он.

Вместе с тем он заверил, что «решительный заслон будет поставлен производству и распространению наркотиков, особенно синтетических», а «правоохранительные органы сосредоточатся на тех преступлениях, от которых больше всего страдают граждане – семейно-бытовое насилие, наркопреступления, мошенничества, финансовые пирамиды».

