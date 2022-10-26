Токаев обещает принять системные меры по сдерживанию инфляции
Механизм увеличения минимальной зарплаты в зависимости от инфляции внедрят в Казахстане с 2025 года

Тамара Вааль, Астана, Власть

В ближайшие семь лет Касым-Жомарт Токаев планирует привлечь в Казахстан $150 млрд прямых иностранных инвестиций, принять системные меры по сдерживанию инфляции. Также он пообещал в понедельник в ходе выступления в республиканском штабе с 2025 года внедрить механизм увеличения минимальной заработной платы в зависимости от уровня инфляции.

«Первостепенной задачей станет укрепление обрабатывающего сектора, модернизация инфраструктуры, наращивание энергетических мощностей. Мы придадим мощный импульс аграрной сфере, усилим базовые отрасли промышленности и будем создавать новые отрасли, выпускающие продукцию высоких переделов. Будем проводить сбалансированную и прозрачную налоговую, бюджетную, денежно-кредитную и тарифную политику. Примем системные меры по сдерживанию инфляции», - заявил Токаев.

По его мнению, именно такая экономика станет основой устойчивого роста благосостояния казахстанцев. Как отметил глава государства, в течение семи лет планируется привлечь $150 млрд прямых иностранных инвестиций, а активы Национального фонда – увеличить $до 100 млрд.

«Все, что по праву принадлежит народу Казахстана, будет служить его интересам. Для этого мы обеспечим эффективное управление фондом, повысим его инвестиционный доход», - пообещал Токаев.

Для обеспечения справедливого, прозрачного, понятного налогообложения, отметил он, начнет действовать новый Налоговый кодекс. Будут введены дополнительные налоговые ставки на предметы роскоши.

«Мы будем стимулировать рост зарплат работников через установление встречных обязательств бизнеса при получении государственной поддержки», - уточнил он.

«С 2025 года будет внедрен механизм увеличения минимальной заработной платы в зависимости от уровня инфляции. Количество занятых в малом и среднем бизнесе достигнет 4,7 миллиона человек», - добавил президент.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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