​Почти 925 тыс. казахстанцев имеют доходы ниже прожиточного минимума

В первом квартале 2025 года в Казахстане насчитывалось 160,4 тыс. домохозяйств, имеющих доходы ниже величины прожиточного минимума. Они включают 924,4 тыс. Человек, и за прошедший год их число сократилось лишь на 0,4%, сообщает Finprom.kz .

Больше всего семей с доходами ниже прожиточного минимума проживают в Туркестанской области — 21,9 тыс., на 6,8% больше, чем в первом квартале прошлого года.

Вторую и третью строчки занимают Алматы (17,1 тыс. семей) и Жамбылская область (10,6 тыс. семей). Меньше всего таких семей проживает в Улытауской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях — 2,2 тыс., 3 тыс. и 5,1 тыс., соответственно.

Помимо населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, в Казахстане 3 тыс. семей (16,4 тыс. человек) имеют доход ниже стоимости продовольственной корзины. За год их численность выросла на 14,5%.

Семьи с такими низкими доходами проживают в шести регионах страны. В Карагандинской области насчитывается таких 898 семей, объединяюших 6,3 тыс. человек. В Шымкенте — 752 семьи (3 тыс. человек), в Жетысуской области — 469 семей (2,3 тыс. человек). Семьи с доходами ниже стоимости продовольственной корзины также проживают в Акмолинской, Абайской и Улытауской областях.

Наибольшая часть граждан с доходами ниже прожиточного минимума живет в семьях из пяти и более человек — 788,1 тыс. человек, практически столько же, сколько и годом ранее (снижение всего на 1%). Еще 86,5 тыс. человек проживают в семьях из четырёх человек, 40,4 тыс. — из трёх человек, 7 тыс. — из двух, и 2,4 тыс. человек — живут в одиночестве.

Что касается семей, чьи доходы не превышают стоимости продовольственной корзины, то 11,6 тыс. человек проживают в домохозяйствах из пяти и более человек, ещё 4,9 тыс. — в домохозяйствах из четырёх человек.