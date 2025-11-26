Фельдшеры и водители скорой помощи в Талдыкоргане требуют повысить им зарплату

Повышения заработной платы, пересмотра кадровой политики в службе скорой помощи, предоставления фельдшерам соответствующего статуса и поддержки, а также снижения пенсионного возраста потребовали сотрудники скорой помощи в Талдыкоргане в своем видеообращении президенту Касым-Жомарту Токаеву и министру здравоохранения Акмарал Альназаровой.

«Первая проблема – заработная плата. Наша нагрузка очень тяжелая, как физически, так и психологически, однако оплата нашего труда не соответствует объему выполняемой работы. Скорая помощь – это служба, которая спасает человеческие жизни в первые минуты. Поэтому просим пересмотреть уровень заработной платы в соответствии с текущими условиями труда», - отметили фельдшеры.

По их словам, одной из ключевых проблем остается нехватка кадров. Из-за дефицита врачей они вынуждены выполнять практически весь объем работы: от диагностики до ведения тяжелых пациентов и принятия решений. В связи с этим они просят пересмотреть кадровую политику в службе скорой помощи и обеспечить фельдшерам соответствующий статус и поддержку.

Кроме того, они подчеркивают, что работа в службе 103 по уровню физической и эмоциональной нагрузки сопоставима с военной.

«Каждый день мы поднимаем тяжелых пациентов, поднимаемся на верхние этажи домов, работаем с агрессивными, нетрезвыми или психически нестабильными людьми, круглосуточно служим независимо от погодных условий. С возрастом выполнять такую работу становится невозможно», - отметили работники скорой помощи.

Поэтому фельдшеры и водители скорой помощи настаивают на снижении пенсионного возраста и приравнивании их льгот к тем, что предоставлены сотрудникам служб 101 и 102.

Также, по словам работников скорой, несмотря на ежемесячные отчисления в размере 10% от зарплаты по ОСМС, им приходится дважды в год проходить медицинский осмотр на платной основе. Стоимость такого обследования достигает 20–25 тыс. тенге в год, что они считают необоснованным и просят пересмотреть.

Отдельно фельдшеры указывают на высокую нагрузку по рабочим часам. При норме в 160-170 часов в месяц они требуют, чтобы переработки оплачивались в полуторном размере.

«Наша просьба не преследует личной выгоды. Все это необходимо для обеспечения качественной медицинской помощи населению, для сохранения здоровья сотрудников и для полноценного функционирования системы. Мы надеемся, что наше обращение будет рассмотрено и будут приняты соответствующие меры», - подытожили фельдшеры и водители скорой помощи.

Недавно фельдшеры из села Толе би Жамбылской области также записали видеообращение, в котором потребовали достойную зарплату и условия труда. По их словам, по документам зарплата должна составлять 400-450 тыс. тенге, но по факту они получают около 180 тысяч тенге. Из-за этого они вынуждены работать в дополнительные смены. Кроме того, по их словам, в арендуемом помещении холодно и часто отключают свет.

В управлении здравоохранения Жамбылской области заявили, что в 2026 году планируется дополнительно выделить 5 млрд тенге на повышение заработных плат.

Ранее работники скорой помощи Темиртау также обратились к Минздраву, требуя повышения зарплат. По их словам, они получают максимум 180 тыс. тенге. Кроме того, они пожаловались, что автопарк сильно изношен, машины скорой помощи постоянно выходят из строя.

Однако после появления коллективного обращения темиртауских врачей скорой помощи в СМИ на них начали давить.

В управлении здравоохранении Карагандинской области также пообещали за счет бюджета закупить 113 новых машин скорой помощи для всей области и две единицы санитарной авиации и сообщили, что профсоюз медицинских работников уже направил в министерство здравоохранения письмо с требованием увеличить подушевой тариф и повысить зарплаты с учетом инфляции.

На прошлой неделе после этих обращений министр здравоохранения Акмарал Альназарова в ответном обращении к работникам скорой помощи сообщила, что Минзрав уже проводит детальный анализ всех вопросов, касающихся оплаты труда и рабочих условий.

«Я поручила провести дополнительный аудит нагрузки и кадровой ситуации, чтобы все решения были справедливыми и отвечали реальным потребностям. Поэтому, надеюсь, что мы вернемся к этому вопросу уже с готовым решением», - также добавила она.

Альназарова подчеркнула, что «любое давление на сотрудников скорой помощи – в какой бы форме оно ни проявлялось – недопустимо»: «Медицинские работники должны иметь возможность свободно выражать свою позицию, не опасаясь последствий».