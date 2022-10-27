Глава Европейского совета прибыл с официальным визитом в Казахстан
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Токаев в Астане провел переговоры с Шарлем Мишелем
Фото пресс-службы президента Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, который прибыл в Казахстан с официальным визитом, сообщается на сайте Акорды.

Токаев подчеркнул, что этот визит «предоставляет прекрасную возможность отметить значительные достижения по всему спектру партнерства между Казахстаном и Европейским Союзом».

«В следующем году мы будем отмечать знаменательную дату – 30-летие установления дипломатических отношений. Мы рассматриваем ваш официальный визит в Казахстан как еще одно свидетельство взаимной заинтересованности в выводе наших отношений на новый уровень», – сказал президент Казахстана.

Глава государства считает, что регулярные контакты на высоком уровне укрепляют возможности для развития всестороннего диалога между Казахстаном и ЕС.

В свою очередь Шарль Мишель с удовлетворением отметил динамичное развитие сотрудничества между Казахстаном и ЕС и «важность совместной работы на региональном уровне».

В целом, как сообщила пресс-служба главы государства, в ходе встречи стороны подробно обсудили вопросы энергетической и продовольственной безопасности, развития зеленой экономики, транспорта и логистики, обменялись мнениями по развитию взаимодействия в формате Центральная Азия – Европейский Союз.

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