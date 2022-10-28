Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел встречу с белорусским коллегой Романом Головченко. Как сообщается на сайте главы казахстанского правительства, они обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, промышленной кооперации, взаимодействия в сельском хозяйстве и проведения дней культуры Казахстана в Беларуси.

Смаилов отметил, что в рамках работы по увеличению взаимной торговли Казахстан планирует расширить экспорт на белорусский рынок. В этой связи правительством был обновлен перечень потенциальных экспортных товаров, который в ближайшее время будет направлен на рассмотрение руководству Беларуси.

«На данном этапе мы готовы совместно проработать поставки 105 видов несырьевых товаров в различных отраслях», — сказал Смаилов.

По его словам, одним из приоритетных направлений двустороннего сотрудничества также является промышленная кооперация. На сегодня совместно запущено семь проектов с созданием 1,5 тыс. рабочих мест, на стадии реализации находятся еще два проекта. По мнению премьер-министра Казахстана, важно не снижать эффективность данной работы.

Роман Головченко в свою очередь отметил большие перспективы по запуску совместных проектов в сельском хозяйстве, в частности, товарно-молочных комплексов в Казахстане по белорусским технологиям. Также он подтвердил готовность укреплять взаимодействие по всему спектру двусторонних отношений.

Ранее, в августе, Казахстан заявил, что Беларусь не дает Казахстану экспортировать алкогольную продукцию, на что Казахстан может ввести зеркальные меры. Министр торговли и интеграции Серик Жумангарин заявлял, что белорусская сторона предлагает ввести квотирование для своего импорта алкоголя, однако позиция Казахстана «тоже отрицательная», страна настаивает на полном устранении барьера для алкогольных товаров на всем пространстве Евразийского союза. В итоге за I полугодие экспорт в Беларусь оказался равен нулю.