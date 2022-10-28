Суд приговорил Биртанова и Абишева к ограничению свободы

Столичный суд в пятницу вынес приговор по делу бывшего руководства Минздрава. Экс-министр Елжан Биртанов получил 5 лет ограничения свободы, его заместитель Олжас Абишев - 4 года. При этом по эпизоду использования борта санавиации Биртанов признан невиновным.

«Суд приговорил: Биртанова Елжана Амантаевича признать невиновным в уголовном правонарушении, предусмотренного статьей 361 ч.3 УК РК по эпизоду использования воздушного судна санитарной авиации и оправдать за отсутствием в его действиях состава данного уголовного правонарушения. Биртанова Елжана и Абишева Олжаса признать виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 361 часть 4 пункт 3 УК РК и назначить по данной статье Биртанову наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет, Абишеву – наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года», - зачитал приговор судья Сарыаркинского районного суда №2 столицы Ибрагим Алькенов.

При этом установлен пробационный контроль, им пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе, судьи, в органах местного самоуправления, в Нацбанке РК и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организациях, госорганизациях и субъектах квазигосударственного сектора.

«Возложить на осужденных обязанности, предусмотренных часть 2 статьи 44 УК РК не менять постоянное место жительства, работы без уведомления уполномоченного госоргана, осуществляющего контроль за поведением осужденных. В свободное от работы время не покидать место жительства, не выезжать в другие местности без уведомления уполномоченного органа. В соответствии с частью 1 статьи 44 УК РК, привлечь Абишева к принудительному труду по 100 часов ежегодно в течение всего срока отбывания основного наказания», - продолжил судья.

Кроме того, будет внесено представление президенту о лишении Биртанова государственной награды – ордена «Курмет».

А гражданский иск Минздрава удовлетворен частично: с Биртанова и Абишева взыскан в солидарном порядке в пользу министерства материальный ущерб в размере 1 млрд 350 млн 123 тыс. 129 тенге. Также с них взыскана госпошлину за удовлетворение гражданского иска - с каждого по 20 млн 251 тыс. 846 тенге в доход государства. Взыскан с осужденных и принудительный платеж в фонд компенсации потерпевших в размере 20 МРП, то есть с каждого по 55 тыс. 560 тенге.

«В соответствии со статье 172 УПК РК установить Биртанову и Абишеву трехмесячный срок со дня вступления приговора в законную силу для добровольного исполнения приговора в части гражданского иска. По истечению которого иск подлежит принудительному исполнения. Гражданский иск министерства здравоохранения РК в части взыскания с Биртанова материального ущерба в размере 5 млн 503 тыс. 721 тенге 40 тиын по эпизоду использования воздушного судна санитарной авиации оставить без рассмотрения», - отметил судья.

По решению суда, мера пресечения, избранная в отношении Биртанова и Абишева в виде домашнего ареста после вступления приговора в законную силу отменяется. Время содержание под стражей Биртанова с 30 октября до 6 ноября 2020 года зачитывается в срок наказания из расчета один день содержания под стражей за два дня отбывания наказания в виде ограничения свободы. Время содержания под домашним арестом с 6 ноября 2020 года до вступления приговора в законную силу зачитывается в срок наказания за счет отбывания домашнего ареста за один день ограничения свободы. Время содержание под стражей Абишева с 1 августа до 6 ноября 2020 года также зачитывается в срок наказания из расчета один день содержания под стражей за два дня отбывания наказания в виде ограничения свободы. Время содержания под домашним арестом с 6 ноября 2020 года до вступления приговора в законную силу - за счет отбывания домашнего ареста за один день ограничения свободы.

Как пояснил судья, Биртанову было предъявлено обвинение по двум эпизодам.

«Это по факту злоупотребления должностными полномочиями, использование воздушного судна санитарной авиации. По данному эпизоду оправдан, так как суд не усмотрел в действиях Биртанова состава уголовного правонарушения, предусмотренной статьей 361 часть 3 УК РК», - отметил судья.

«По второму эпизоду – по существу, Биртанов вместе с Абишевым приняли нерабочую платформу, подписали акт выполненных работ, тогда как данная работа фактически не была выполнена. В результате их незаконных действий, 1,3 млрд тенге бюджетных средств перечислено в пользу хорватской компании. Тем самым факт злоупотребления должностными полномочиями в пользу третьих лиц доказан. Эта сумма повлекла тяжкие последствия для государства. Их вина доказана материалами уголовного дела, заключениями экспертиз, показаниями свидетелей Исибаева, Цой и других. В настоящее время платформа не функционирует. Суд считает достаточным совокупность исследованных доказательств для признания подсудимых виновными по данному эпизоду уголовного дела», - дополнил он.

Однако при назначении наказания судом учтено наличие у Биртанова троих несовершеннолетних детей, у Абишева – несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью. Денежные средства, перечисленные на счет третьих лиц, повлекшие материальный ущерб для государства, непосредственно осужденными похищены не были.

«Но перечисление осуществлено в результате преступных действий осужденных. Учитывая вышеуказанные обстоятельства, суд пришел к выводу о назначении осужденным наказания в виде ограничения свободы», - отметил Алькенов.

Расследование уголовного дела в отношении Биртанова было завершено 7 июля 2021 года, дело состоит из 133 томов, вещественных доказательств и других материалов. По версии следствия, бывший глава Минздава и его заместитель Олжас Абишев приняли и ввели в эксплуатацию нерабочую платформу информатизации министерства здравоохранения, которая должна объединить всю информацию о пациентах, лекарствах и медицинских изделиях. В Агентстве по финансовому мониторингу утверждали, что «платформа не функционирует и не используется медучреждениями, что подтверждается собранными доказательствами». Стоимость невыполненных работ составляет $4,1 млн, или 1,5 млрд тенге. Также Биртанов обвинялся в злоупотреблении полномочиями при использовании в июне 2020 года воздушного судна санитарной авиации для личных целей.

В январе этого года столичный суд вернул в Генпрокуратуру дело экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова и его бывшего заместителя Олжаса Абишева для устранения существенных нарушений уголовно-процессуального законодательства. Повторно уголовное дело поступило в столичный суд 5 мая.

11 октября государственное обвинение попросило признать Биртанова виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы. Для Олжаса Абишеа прокурор запросил пять лет лишения свободы. Кроме того, сторона обвинения потребовала взыскать с подсудимых в равных долях 1 млрд 548 млн 136 тыс. 575 тенге. А дополнительно с бывшего министра здравоохранения – 5 млн 503 тыс. 721 тенге, которые были потрачены на использование борта санитарной авиации.