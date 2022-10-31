На юге страны резко похолодает
  • 157
На большей части Казахстана сохранятся осадки
фото пресс-службы акимата Алматы

1 – 3 ноября на большей части Казахстана сохранятся осадки, на юге страны резко похолодает, сообщает «Казгидромет».

«В ближайшие трое суток на большую часть Казахстана будет оказывать влияние малоподвижный Северо-западный циклон с большими запасами влаги, с которым ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега: 1 ноября на западе, северо-западе, 2-3 ноября в горных и предгорных районах юга и юго-востока страны ожидаются сильные осадки. По республике ожидается туман, гололед, усиление ветра в северной половине с низовой метелью», - сообщают синоптики.

Резких изменений в температурном фоне по стране не ожидается, за исключением южных регионов, где 1 ноября температура воздуха днем составит +10+22 градусов, затем 2 ноября понизится до +5+13 градусов.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
В отношении предпринимателя Рамиля Мухоряпова заведено уголовное дело о разжигании розни
Новости
Суд приговорил Биртанова и Абишева к ограничению свободы
Новости
Полиция Алматы и Астаны задержала нескольких активистов
Новости
В Сеуле погиб 151 человек в результате давки во время празднования Хэллоуина
Новости
​Связанные с Кулибаевым компании не смогли обжаловать отмену сделок купли-продажи участка Центра акушерства и гинекологии в Алматы
Новости
Департамент полиции Алматы проверяет высказывания Мухоряпова