На большей части Казахстана сохранятся осадки

«В ближайшие трое суток на большую часть Казахстана будет оказывать влияние малоподвижный Северо-западный циклон с большими запасами влаги, с которым ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега: 1 ноября на западе, северо-западе, 2-3 ноября в горных и предгорных районах юга и юго-востока страны ожидаются сильные осадки. По республике ожидается туман, гололед, усиление ветра в северной половине с низовой метелью», - сообщают синоптики.

Резких изменений в температурном фоне по стране не ожидается, за исключением южных регионов, где 1 ноября температура воздуха днем составит +10+22 градусов, затем 2 ноября понизится до +5+13 градусов.