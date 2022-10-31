Более 11,9 млн казахстанцев смогут принять участие в президентских выборах

На выборы президента Казахстана в списки избирателей включены 11 млн 950 тыс. 485 человек. Проверить свои данные в списках граждане смогут с 4 ноября, сообщил в понедельник в ходе заседания Центральной избирательной комиссии глава ЦИК Нурлан Абдиров. Кроме того, ЦИК определил текст избирательного бюллетеня и очередность кандидатов.

«4 ноября вам (гражданам – В.) будет предоставлена возможность проверить данные о себе в списке избирателей на своем участке. При необходимости внесения изменений, вы можете обратиться в соответствующую участковую избирательную комиссию», - сказал Абдиров.

Всего, по данным территориальных комиссий и комиссий городов республиканского значения и столицы, в списки избирателей включены 11 млн 950 тыс. 485 человек. Соответственно, по этой численности будут изготавливаться бюллетени для голосования. Кроме того, согласно правилам, количество открепительных удостоверений будет изготовлено из расчета не более 1% от общего числа избирателей по области, городу республиканского значения и столицы.

«С 4 ноября и до 18 часов по местному времени 19 ноября избиратель вправе получить в участковой избирательной комиссии открепительное удостоверение на право голосования и проголосовать в месте своего пребывания в день голосования. По предъявлению открепительного удостоверения на право голосования участковая избирательная комиссия в день голосования включает избирателя в списки избирателей на избирательном участке по месту его пребывания», - объяснил Абдиров.

При этом, уточнил он, открепительное удостоверение не выдается избирателям, которые хотят участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного и того же населенного пункта.

Кроме того, Центральной избирательной комиссией определен текст избирательного бюллетеня.

«В избирательный бюллетень включаются все зарегистрированные кандидаты с указанием фамилии, имени, отчества, в алфавитном порядке и строка “против всех”. Порядок следующий: Абден Каракат, Ауесбаев Нурлан, Дайрабаев Жигули, Кажыкен Мейрам, Токаев Касым-Жомарт, Турсынбекова Салтанат, либо строка “против всех”», - сказал секретарь ЦИК Мухтар Ерман.

Он также уточнил, что с учетом 1% бюллетеней, изготавливаемых с резервом, всего будет напечатано 12 млн 69 тыс. 990 штук.