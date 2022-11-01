Инфляция в Казахстане продолжает расти, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики. Так, с начала года (октябрь 2022 г. к декабрю 2021 г.) она составила 17,2%, годовая инфляция достигла 18,8%. В сентябре по отношению к декабрю 2021 года инфляция составляла 15,4%, а по сравнению с сентябрем 2021 года – 17,7%.

За месяц инфляция составила 1,6%. В октябре по сравнению с сентябрем непродовольственные товары и платные услуги подорожали на 1,7% каждый, продовольственные товары – на 1,4%.

Среди непродовольственных товаров больше всего поднялись цены на моющие и чистящие средства – на 5%, одежда и обувь, товары личного пользования, бытовые товары подорожали на 2,1%, посуда – на 1,9%, текстильные изделия – на 1,7%. Уголь каменный подорожал на 2,1%, дрова – на 1,7%.

Уровень цен на платные услуги за прошедший месяц вырос на 1,7%. Повышение цен отмечено на услуги гостиниц на 6%, организации комплексного отдыха – на 4%, услуги в области отдыха и спортивных мероприятий – на 3,3%, бань – на 3%, детских центров развития – на 2,9%, общественного питания – на 2,2%.

Цены на продовольственные товары в октябре повысились на 1,4%. Помидоры подорожали на 21%, огурцы – на 14,7%, яйца – на 6,3%, рыба и морепродукты – на 2,3%, булочные и мучные изделия – на 2,2%, прохладительные напитки – на 1,9%, сыр и творог – на 1,8%. Вместе с тем подешевели морковь – на 5,6%, свекла – на 5,5%, лук репчатый – на 5,1%, картофель – на 3,5%, капуста – на 2,6%. Цена на сахар-песок снизилась на 2,3%.

За год цены на продовольственные товары повысились на 23,1%, непродовольственные товары – на 17,9%, платные услуги – на 13,5%.