4 шахтера «Арселор Миттал Темиртау» погибли во время аварии на шахте имени Ленина. После происшествия на поверхность поднялся 101 из 106 сотрудников, сообщает МИА «Казинформ».

«На момент происшествия в шахте находилось 106 сотрудников, на поверхность поднялся 101 человек. 5 человек (стволовые) остались для функционирования подъемных клетей. В данный момент найдено 4 работника шахты без признаков жизни, 4 человека выведены и госпитализированы в центральную больницу Шахтинска», - сообщили в акимате города.

На месте происшествия находятся руководство компании, акимы Карагандинской области и Шахтинска. Работает аварийно-спасательная служба ПВАСС «Комир».

По информации МЧС, при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа. Поиски еще одного работника, находившегося в шахте, продолжаются.

«Обстоятельства устанавливаются. Создается комиссия по расследованию аварии, по результатам расследования будут установлены причины и обстоятельства происшествия», - отметили в ведомстве.

Шахта имени Ленина была сдана в эксплуатацию в 1964 году. В 1968 году ее объединили с шахтой «Наклонная». В 1996 году эта и ряд других шахт, а также металлургический комбинат в Темиртау перешли в собственность компании миллиардера родом из Индии Лакшми Миттала.

На шахте имени Ленина с конца 1970-х годов произошло по меньшей мере семь аварий с человеческими жертвами. Самая крупная случилась в 2006 году — тогда при взрыве метана погиб 41 горняк, семь пострадали.

Последняя авария, как писал Азаттык, произошла 13 января 2021 года. Тогда произошел выброс газа и угля при проведении буровых работ. На момент инцидента, согласно официальной информации, в шахте находились 137 работников, 136 из которых были выведены на поверхность. Из забоя не смог выйти машинист буровой установки.