Токаев поручил оперативно установить причины ЧП на шахте «АрселорМиттал Темиртау»

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил оперативно установить причины аварии на шахте имени Ленина в Шахтинске, сообщила пресс-служба главы государства.

«Правительству и акиму Карагандинской области поручено принять оперативные меры по установлению причин аварии и оказать соответствующую помощь семьям погибших и пострадавших, – сообщил Токаев.

Он направил телеграмму соболезнования родным и близким погибших на шахте АО «АрселорМиттал Темиртау».

Сегодня около 3 часов ночи на шахте имени Ленина угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс метана, в результате погибли пять человек, четыре шахтера госпитализированы. Создана правительственная комиссия, которую возглавил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин. Полиция Карагандинской области возбудила уголовное дело по статье 277 часть 3 УК РК (нарушение правил безопасности при проведении горных или строительных работ).