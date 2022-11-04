Также зарегистрировано два случая пневмонии
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51 случай коронавирусной инфекции зарегистрирован в Казахстане за сутки
фото Жанары Каримовой

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 51 случай коронавирусной инфекции и два случая коронавирусной пневмонии, летальных исходов не зафиксировано.

Всего в стране подтверждено 1 394 888 случаев КВИ и 90 216 случаев пневмонии.

На 4 ноября лечение получают 735 человек (590 КВИ+ и 145 КВИ-), из них в стационарах находятся 79 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся – 656. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 4 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

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