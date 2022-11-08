Токаев в них участие не примет
Дебаты кандидатов в президенты состоятся 11 ноября
фото Марии Гордеевой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Дебаты кандидатов в президенты пройдут 11 ноября в эфире телеканала «Хабар», но действующий президент Касым-Жомарт Токаев участвовать в них не будет.

«В дебатах примут участие Каракат Абден, Нурлан Ауесбаев, Жигули Дайрабаев, Мейрам Кажыкен, Ерлан Кошанов (будет представлять Токаева – В.), Салтанат Турсынбекова. Дебаты пройдут 11 ноября на телеканале “Хабар” в прямом эфире в 20:00 часов», - сообщила во вторник член Центральной избирательной комиссии Анастасия Щегорцова.

Дебаты будут проходить в несколько раундов. В первом кандидаты презентую предвыборную программу. Второй раунд обещает быть дискуссионным, когда участники будут задавать оппонентам два вопроса и, соответственно, также отвечать. В третьем раунде кандидаты получат по одному вопросу от избирателей, а в четвертом – смогут обратиться к своему электорату.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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