Дела о пытках и рейдерстве суд присяжных в Казахстане будет рассматривать с 2024 года

В Казахстане расширят перечень дел, рассматриваемых судом присяжных, до 44 составов тяжких и особо тяжких преступлений. В частности, с 1 января 2024 года они будут рассматривать дела о пытках и рейдерстве. Такие нормы предусмотрены в проекте закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РК по расширению категории дел, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей», который в среду в ходе пленарного заседания в первом чтении одобрил мажилис.

«Со следующего года с участием присяжных будет рассматриваться 31 состав особо тяжких преступлений. И с 1 января 2024 года предлагается передать им подсудность еще 13 составов тяжких и менее тяжких преступлений», - сказал председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Адбрашид Жукенов.

Он уточнил, что это части 2 и 3 статьи 116 УК РК – «Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей человека», части 2 и 3 статьи 146 – «Пытки», часть 2 статьи 249 – «Рейдерство», часть 4 статьи 317 – «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинских или фармацевтических работников, повлекшее смерть двух и более лиц», часть 4 статьи 335 – «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных и растений, повлекших тяжкие последствия», части 4 и 6 статьи 337 – «Незаконная охота», часть 4 статьи 345 – «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц», часть 4 статьи 345 примечение 1 – «Нарушение ПДД или эксплуатация транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения» и части 5 и 6 статьи 346 – «Управление транспортным средством лицом в опьянении, повлекшее смерть человека».

«В целом, к подсудности суда присяжных заседателей будут отнесены 44 состава», - уточнил Жукенов.

При этом суды присяжных не будут рассматривать дела, связанные с экстремизмом, терроризмом и изнасилованию несовершеннолетних.

Как напомнил Жукенов, с 2007 по 2009 годы присяжные заседатели рассматривали дела о преступлениях, за совершение которых была предусмотрена смертная казнь и пожизненное лишение свободы. Количество дел в этот период с участием присяжных составляло около 50-ти в год. С 2010 по 2012 годы подсудность суда присяжных была расширена делами по особо тяжким преступлениям, что привело к десятикратному увеличению их рассмотрения. В июле 2013 года подсудность суда присяжных сузили вновь до составов – смертная казнь и пожизненное лишение свободы. Таким образом, количество рассматриваемых дел вновь сократилось до 50-ти в год.

«Вообще суд присяжных мы должны пропагандировать, это очень нужный механизм. Потому что до 10 процентов, даже больше, оправдательных приговоров выносит суд присяжных, тогда как по делам общей юрисдикции – 1,5-2%. Самое главное, суд присяжных утверждает основные принципы уголовного процесса – это состязательность и равноправие сторон, презумпция невиновности и снижает обвинительный уклон… Мне кажется, мы уже пришли к тому, что мы можем говорить о том, чтобы ввести классический суд присяжных. Я призываю к этому», - резюмировал Жукенов.