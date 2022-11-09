Взять топ-менеджмент «АрселорМиттал Темиртау» под подписку о невыезде до окончания расследования просят депутаты

Топ-менеджмент компании «АрселорМиттал Темиртау» необходимо оставить в Казахстане под подпиской о невыезде, пока не завершится расследование взрыва на шахте имени Ленина, заявил в среду в ходе пленарного заседания депутат от партии «Аманат» Юрий Жулин. Он считает, что ответственность за такие ЧП должно нести именно руководство, а не рядовые менеджеры и рабочие.

«Считаем, что до завершения расследования произошедшей аварии топ-менеджмент компании должен оставаться под подпиской о невыезде и нести всю полноту ответственности. Хватит перекладывать ответственность на рядовых менеджеров и рабочих. Правительству уже пора начать серьезно заниматься вопросом смены собственника в случае дальнейшего демонстративного нежелания “АрселорМиттал” уважать наши законы и выполнять взятые обязательства», - заявил Жулин, обращаясь с депутатским запросом на имя премьер-министра.

Кроме того, добавил депутат, требует решения вопрос поддержки службы государственных инспекторов в области промышленной безопасности.

«Дефицит и высокая текучесть кадров в связи с низким уровнем зарплаты и социальной защиты серьезно ослабляет государственный контроль за промышленными предприятиями», - отметил он.

Как напомнил Жулин, 3 ноября в городе Шахтинск произошла авария на шахте им. Ленина компании «АрселорМиттал Темиртау». Погибли 5 человек, еще 4 пострадали. Всего за прошедшие годы на предприятиях АМТ погибло более 100 шахтеров.

«Проверки выявляют даже не сотни, тысячи нарушений. Причем трагедии происходят нередко по причине элементарного игнорирования требований промышленной безопасности. К примеру, такой безответственный подход этим летом привел к гибели четырех рабочих из-за обрушения печи в одном из цехов металлургического комбината. Сколько будет продолжаться такая ситуация? Сколько страна будет скорбеть и выражать соболезнования родственникам погибших шахтеров и металлургов? И сколько еще депутаты будут получать отписки на многочисленные запросы о проблемах на предприятиях Миттала? Государство и наши граждане ничем не обязаны этому инвестору», - заявил парламентарий.

По мнению Жулина, в первые сложные годы независимости Миттал поддержал шахты на плаву, но «уже сполна окупил затраты миллиардами долларов прибыли благодаря экономии на модернизации, социальных обязательствах, зарплатах рабочих».

«Столь беспощадная, по сути, колониальная эксплуатация национальных ресурсов, а главное, наших граждан, абсолютно несовместима с принципом справедливой экономики, о которой говорит глава государства. В любой другой стране подобное поведение инвестора уже давно бы стало законным основанием для решительных действий, вплоть до расторжения договора. Поэтому правительство должно, опираясь на национальное и международное законодательство, принципиально и жестко требовать от данного инвестора проведения глубокой модернизации производства, расширение мощностей, соблюдение прав рабочих на безопасный труд и достойную зарплату, а также экологических норм. Необходимая правовая база для этого имеется», - высказал свое мнение депутат.