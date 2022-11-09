Войска перекинут на левый берег Днепра
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Шойгу отдал приказ об отводе российских войск из Херсона
фото ТАСС

Министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод войск из оккупированного Херсона, сообщает Русская служба ВВС. Командующий объединенной группировкой войск в Украине Сергей Суровикин доложил ему, что держать группировку войск на правом берегу Днепра бесперспективно.

В своем докладе генерал Суровикин заявил, что оборона на херсонском направлении устойчивая, но есть «свои особенности». В частности, Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать, жизни людей постоянно в опасности. Ранее оккупационные власти объявили об эвакуации населения и вывезли чиновников на левый берег Днепра. Наиболее целесообразно, по мнению российского генерала, - это занять оборону по левому берегу Днепра. Шойгу с ним согласился.

«Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр», - приказал он.

В среду утром замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщал о наступлении вооруженных сил Украины сразу на трех направлениях, в том числе на Снигиревку, которая находится примерно в 50 километрах от Херсона. При этом он констатировал, что «на снигиревском участке фронта с утра развязались тяжелые бои, населенный пункт находится в зоне боевых действий». Днем его администрация сообщила, что он погиб в ДТП.

Российские войска захватили Херсон в первые дни вторжения в Украину. Снабжение города было нарушено после того, как был взорван Антоновский мост, связывающий два берега Днепра. В октябре Россия объявила об аннексии четырех регионов Украины, в том числе Херсонской области.

Между тем советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что пока рано говорить о сдаче Херсона. В интервью Reuters он отметил, что «пока украинский флаг не развевается над городом Херсоном, нет смысла говорить об отступлении РФ».

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