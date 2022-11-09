Шойгу отдал приказ об отводе российских войск из Херсона

Министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод войск из оккупированного Херсона, сообщает Русская служба ВВС . Командующий объединенной группировкой войск в Украине Сергей Суровикин доложил ему, что держать группировку войск на правом берегу Днепра бесперспективно.

В своем докладе генерал Суровикин заявил, что оборона на херсонском направлении устойчивая, но есть «свои особенности». В частности, Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать, жизни людей постоянно в опасности. Ранее оккупационные власти объявили об эвакуации населения и вывезли чиновников на левый берег Днепра. Наиболее целесообразно, по мнению российского генерала, - это занять оборону по левому берегу Днепра. Шойгу с ним согласился.

«Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр», - приказал он.

В среду утром замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщал о наступлении вооруженных сил Украины сразу на трех направлениях, в том числе на Снигиревку, которая находится примерно в 50 километрах от Херсона. При этом он констатировал, что «на снигиревском участке фронта с утра развязались тяжелые бои, населенный пункт находится в зоне боевых действий». Днем его администрация сообщила, что он погиб в ДТП.

Российские войска захватили Херсон в первые дни вторжения в Украину. Снабжение города было нарушено после того, как был взорван Антоновский мост, связывающий два берега Днепра. В октябре Россия объявила об аннексии четырех регионов Украины, в том числе Херсонской области.

Между тем советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что пока рано говорить о сдаче Херсона. В интервью Reuters он отметил, что «пока украинский флаг не развевается над городом Херсоном, нет смысла говорить об отступлении РФ».