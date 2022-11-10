Сенат пересмотрел расходы на дороги областного и местного значения на ближайшие три года

Депутаты сената приняли решение пересмотреть расходы на дороги областного и районного значения, а также заменили субсидии на переезд и возмещение расходов по аренде жилья и оплате коммунальных услуг на сертификаты экономической мобильности семьям переселенцев в северные регионы и кандасов, проживающих в трудоизбыточных регионах. В четверг в ходе пленарного заседания сенат вернули в мажилис законопроект «Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2023 – 2025 годы».

«В ходе обсуждения законопроекта с учетом замечаний и предложений комитетов и депутатов сената возникла необходимость внесения изменений по следующим основным направлениям: пересмотр расходов на дороги областного и районного значения в рамках выделенных средств; пересмотр расходов в связи с переносом средств, направленных на финансирование обязательных пенсионных взносов работодателя для работников бюджетной сферы из местных бюджетов в республиканский; предоставление сертификатов экономической мобильности на переселение в северные регионы семьям переселенцев и кандасов, проживающих в трудоизбыточных регионах, взамен предоставления субсидии на переезд и возмещение расходов по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг; выделение дополнительных средств на средний ремонт улиц Костанайской области в рамках проекта “Ауыл – Ел бесігі”», - говорится в заключении профильного комитета сената.

Стоит отметить, что законопроектом устанавливаются объемы трансфертов общего характера, необходимые для выравнивания уровней бюджетной обеспеченности регионов и обеспечения им равных фискальных возможностей для предоставления гарантированных государством услуг населению. В частности, бюджетные изъятия в 2023 году определены на уровне 425,9 млрд тенге, в 2024 году – 464,7 млрд тенге, в 2025 году – 497,9 млрд тенге. Бюджетные субвенции в 2023 году – 5 027,6 млрд тенге, в 2024 году – 5 299,9 млрд тенге, в 2025 году – 5 820,5 млрд. тенге.

При этом прогноз затрат местных исполнительных органов рассчитан по новому подходу, согласно которому предполагается использование в качестве расчетной базы фактически сложившийся уровень текущих расходов каждого региона. Объемы субвенций и изъятий на 2023 – 2025 годы рассчитаны с учетом новых коэффициентов, учитывающих состояние износа сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, охват детей бесплатными творческими, спортивными кружками, уровень укрепленности потенциала регионов противодействию чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера и поэтапное материально-техническое оснащение органов внутренних дел, содержащихся за счет средств местного бюджета.

Как отметил депутат сената Серикбай Трумов, при определении объемов трансфертов общего характера на 2023 – 2025 годы в базу расходов местных бюджетов включены затраты постоянного характера в сумме 9,9 трлн тенге, в том числе на 2023 год – 2,9 трлн тенге, на 2024 год – 3,3 трлн тенге, на 2025 год – 3,7 трлн тенге, ранее финансируемые по решению республиканской бюджетной комиссии за счет целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета.

Кроме того, законопроектом устанавливаются минимальные объемы бюджетных средств, которые регионы должны будут направить на пропаганду здорового образа жизни, закуп вакцин и других иммунобиологических препаратов, на капитальные затраты для организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и стационарную помощь в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, а также на завершение строительства и реконструкции объектов среднего образования в приоритетном порядке для ликвидации аварийных, трехсменных школ, капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного, районного значения и улиц сельских населённых пунктов.