Сенат вернул проект трехлетнего бюджета в мажилис

Депутаты сената увеличили расходы бюджета на 2023 – 2025 годы на 71,8 млрд тенге, которые пойдут на строительство дорог, водопроводных сетей, газификацию населенных пунктов и инженерных сетей. Таким образом, проект закона «О республиканском бюджете» возвращен с поправками сенаторов в мажилис.

«В ходе обсуждения законопроекта с учетом замечаний и предложений комитетов и депутатов сената возникла необходимость внесения изменений и дополнений по следующим основным направлениям: строительство и реконструкция улиц населенных пунктов, автодорог и мостов на общую сумму 13,7 млрд тенге, в том числе в 2023 году – 7,8 млрд тенге. По итогам 2023 года доля автомобильных дорог республиканского значения в хорошем и удовлетворительном состоянии должна составить 85,1%», - уточнил депутат Серикбай Трумов.

Кроме того, депутаты увеличили до 22,2 млрд тенге бюджет на трехлетний период на строительство и реконструкцию водопроводных сетей, до 14 млрд тенге – на газоснабжение, до 6,3 млрд тенге – на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и до 2 млрд тенге – на строительство объектов внешнего электроснабжения. Также они перераспределили средства между государственными органами.

«Предложений по увеличению расходов в общем поддержано на 71,8 млрд тенге, в том числе в 2023 году – на 30 млрд тенге», - уточнил Трумов.

Он пояснил, что финансирование увеличения расходов будет осуществляться за счет резерва правительства.

Ранее сообщалось, что расходы республиканского бюджета прогнозируются с постепенным увеличением с 21 трлн тенге в 2023 году до 22,7 трлн тенге в 2025 году. На социальную сферу с учетом трансфертов общего характера было предусмотрено 10,6 трлн тенге в 2023 году, с увеличением на 2 трлн тенге к плану текущего года. Этот рост связан с ежегодной индексацией и увеличением контингента получателей пенсий и пособий, с повышением заработной платы педагогов, врачей, немедицинских работников и гражданских служащих и реализацией Нацпроекта «Комфортная школа». Расходы бюджета на поддержку реального сектора экономики на 2023 год были запланированы в сумме 2,5 трлн тенге. Приоритетами здесь являются развитие обрабатывающей промышленности, реализация продолжающихся инфраструктурных проектов в регионах, развитие и поддержка предпринимательства, МСБ, развитие транспортной и газотранспортной системы. Расходы силовых структур планируются в объеме 2,3 трлн тенге в 2023 году.

При этом в ходе обсуждения законопроекта в мажилисе уже был внесен ряд поправок. Первый блок направлен на повышение качества жизни населения и развитие регионов. Дополнительно предусмотрены расходы на обеспечение населения чистой питьевой водой, развитие системы газоснабжения, транспортной инфраструктуры, а также строительство объектов здравоохранения. Сообщалось, что в 2023 году регионам за счет средств республиканского бюджета будет выделено 6,2 трлн тенге, это порядка 29,4% от общих расходов бюджета. Второй блок поправок инициирован правительством и направлен на финансовое обеспечение послания президента. Это расходы на увеличение среднего размера пенсии, периода выплат по уходу за ребенком до полутора лет, проведение выборов мажилиса и маслихатов, обеспечение активными мерами занятости и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью.