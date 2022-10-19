Мажилис одобрил новый трехлетний бюджет

В среду в ходе пленарного заседания мажилис одобрил проект закона «О республиканском бюджете на 2023 – 2025 годы», а также законопроекты «О гарантированном трансферте» и «Об объемах трансфертов общего характера на 2023 – 2025 годы». В новых документах изменена структура расходов, которые, в том числе, увеличены на социальную сферу.

«За основу формирования прогноза и бюджетных параметров взят базовый сценарий. Он предполагает цену на нефть в 85 долларов за баррель. Среднегодовой реальный рост ВВП составит 3,9%. Инфляция определена в 2023 году на уровне 7,5 – 9,5%, в 2024 году – на уровне 4 – 5%, в 2025 – 2027 годы – 3 – 4%. Ожидается, что реальный рост ВВП ускорится с 4% в 2023 году до 4,2% в 2027 году. Номинальный ВВП вырастет с 120,7 трлн тенге до 176,6 трлн тенге», - сказал Куантыров.

Добыча нефти, по его данным, в 2023 году составит 92,6 млн тонн с увеличением в 2027 году до 99,9 млн тонн.

Что касается параметров республиканского бюджета на 2023 – 2025 годы, они определены с учетом ориентации бюджетной политики на генерирование новых источников пополнения его доходной базы и концентрацию бюджетных расходов на приоритетных направлениях социально-экономического развития. В частности, доходы республиканского бюджета в 2023 году прогнозируются на уровне 11,5% к ВВП, с ростом от уточненного плана текущего года на 37%. В плановом периоде ожидается их рост к 2025 году на 17,2%.

«Дополнительные поступления в республиканский бюджет обеспечиваются за счет принимаемых мер правительством по расширению доходной базы и улучшению налогового администрирования, а также снижению доли теневой экономики», - объяснил глава Миннацэкономики.

Расходы республиканского бюджета прогнозируются с постепенным увеличением с 21 трлн тенге в 2023 году до 22,7 трлн тенге в 2025 году. По отношению к ВВП прогнозируется их снижение с 17,4% в 2023 году до 16% в 2024 – 2025 годах.

«Применение контрцикличного бюджетного правила обеспечит стабилизацию темпа роста расходов республиканского бюджета в плановом периоде на уровне 16,4% к ВВП», - добавил Куантыров.

Дефицит бюджета в 2023 году правительство определило на уровне 2,7% к ВВП со снижением в 2024-2025 годах до 2,6 и 2,5% к ВВП.

В свою очередь, и.о. министра финансов Ержан Биржанов сообщил, что расходы бюджета в 2023 году планируются в объеме 21 трлн тенге, или 17,4% к ВВП, с увеличением на 2,2 трлн тенге к плану текущего года. При этом структура расходов на трехлетний период изменилась, что связано с передачей всех целевых текущих трансфертов в базу местных бюджетов. Он отметил, что на социальную сферу с учетом трансфертов общего характера предусмотрено 10,6 трлн тенге в 2023 году, с увеличением на 2 трлн тенге к плану текущего года. Этот рост связан с ежегодной индексацией и увеличением контингента получателей пенсий и пособий, с повышением заработной платы педагогов, врачей, немедицинских работников и гражданских служащих и реализацией Нацпроекта «Комфортная школа». Расходы бюджета на поддержку реального сектора экономики на 2023 год запланированы в сумме 2,5 трлн тенге. Приоритетами здесь являются развитие обрабатывающей промышленности, реализация продолжающихся инфраструктурных проектов в регионах, развитие и поддержка предпринимательства, МСБ, развитие транспортной и газотранспортной системы. Расходы силовых структур планируются в объеме 2,3 трлн тенге в 2023 году.

«В ходе обсуждения законопроекта внесен ряд поправок. Первый блок поправок инициирован депутатами и направлен на повышение качества жизни населения и развитие регионов. Дополнительно предусмотрены расходы на обеспечение населения чистой питьевой водой, развитие системы газоснабжения, транспортной инфраструктуры, а также строительство объектов здравоохранения. В целом в 2023 году регионам за счет средств республиканского бюджета будет выделено 6,2 трлн тенге, это порядка 29,4% от общих расходов бюджета», - пояснил Биржанов.

Второй блок поправок инициирован правительством и направлен на финансовое обеспечение послания президента. Это расходы на увеличение среднего размера пенсии, периода выплат по уходу за ребенком до полутора лет, проведение выборов мажилиса и маслихатов, обеспечение активными мерами занятости и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью.

Кроме того, депутаты одобрили проект закона «О гарантированном трансферте из Национального фонда на 2023 – 2025 годы», который определен в 2023 году в объеме 2,2 трлн тенге, с дальнейшим сокращением до 2 трлн тенге в 2024 году и до 1,9 трлн тенге в 2025 году.

Также одобрен проект закона «Об объемах трансфертов общего характера на 2023 – 2025 годы».

«В среднесрочном периоде общенациональным приоритетом региональной политики выступает обеспечение сбалансированного территориального развития на уровне базовых услуг, законодательно гарантированных для каждого гражданина. Новые трехлетние трансферты общего характера направлены на решение данной задачи, в том числе, путем применения отдельных подходов по совершенствованию межбюджетных отношений», - объяснил необходимость законопроектов Куантыров.

Данным законопроектом учтены дополнительные поступления по индивидуальному подоходному и социальному налогам в связи с ростом заработной платы работникам бюджетной сферы в среднем на 25% и передачей отдельных видов налоговых, неналоговых поступлений на местный уровень в объеме 300 млрд тенге. По оценке правительства, дополнительный импульс также даст завершение в этом году налоговых каникул, которые государство предоставило в 2020 – 2022 годах. По прогнозам Миннацэкономики, доходы регионов возрастут с 4,7 трлн тенге в 2022 году до 6,1 трлн тенге в 2025 году, или на 30%, с обеспечением роста доли их собственных доходов до 47% в 2025 году.

Кроме того, законопроектом планируется постепенно решить задачу по снижению объемов бюджетных изъятий для регионов-доноров. Для них в расчетах применены специальные повышающие коэффициенты, что позволяет снизить долю изъятий в собственных доходах до 19% в трехлетнем периоде. Для реализации основополагающего принципа межбюджетных отношений – обеспечения равного доступа к базовым услугам, добавил Куантыров, применены подходы по учету региональных особенностей регионов. Для этого актуализированы отраслевые коэффициенты, которые обосновывают различия между социально-экономическим состоянием регионов и позволяют объективно учитывать расходы местных бюджетов с учетом региональной специфики.

«Это позволило увеличить прогноз текущих затрат регионов в среднем на 1,1 трлн тенге, или на 23%, в трехлетнем периоде для выравнивания их бюджетной обеспеченности в плановом периоде», - пояснил он.

Таким образом, законопроектом установлены три региона-донора – города Астана и Алматы, Атырауская область, по которым бюджетные изъятия определены в 2023 году – 426 млрд тенге; в 2024 году – 465 млрд тенге; в 2025 году – 498 млрд тенге. По остальным регионам объемы бюджетных субвенций составили в 2023 году – 5 трлн тенге; в 2024 году – 5,3 трлн тенге; в 2025 году – 5,8 трлн тенге.